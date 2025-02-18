Никогда не любил кофе, пока не попробовал его с этим — теперь пью каждый день

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Еда

Когда нервы на пределе, руки сами тянутся к сладкому. Специалисты называют это "заеданием стресса", но есть и более полезные способы успокоиться. Доктор Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказал, какие два напитка помогают расслабиться, улучшить настроение и даже поддержать здоровье.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Кофе с корицей — бодрит и снимает стресс

Корица — не просто ароматная специя. Она содержит эфирные масла, обладающие антистрессовыми свойствами. Регулярное употребление корицы:
— Улучшает настроение и придает бодрость;
— Помогает расслабиться и снизить тревожность;
— Благотворно влияет на полость рта, подавляя вредные микроорганизмы.

Добавьте немного корицы в утренний кофе — и напиток не только подарит энергию, но и поможет противостоять стрессу.

Настой с курагой и корицей — натуральное успокоительное

Еще один напиток готовится на основе корицы и кураги. Он не только расслабляет, но и насыщает организм полезными веществами.

Как приготовить:

  1. Залить курагу холодной водой, поставить на слабый огонь.
  2. Добавить палочку корицы и немного апельсиновой цедры.
  3. Довести до кипения, затем оставить настаиваться на ночь.
  4. Утром процедить и наслаждаться мягким вкусом и пользой.

Этот напиток поможет успокоить нервы, улучшить пищеварение и подарит ощущение гармонии.

Если вы привыкли снимать стресс сладостями, попробуйте заменить их натуральными напитками с корицей. Это не только вкусно, но и полезно!

Уточнения

Кори́ца — вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae). Корицей также называется и высушенная кора дерева, которая используется в качестве пряности.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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