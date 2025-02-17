В ресторане никогда не брал это мясо, но теперь заказываю постоянно

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Красное мясо — один из самых спорных продуктов. С одной стороны, оно богато белком и железом, с другой — содержит насыщенные жиры, которые могут быть вредны. Как найти баланс и можно ли есть его без опасений?

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стейк на столе

Сколько красного мяса можно есть

Всемирная организация здравоохранения установила норму — до 500 г в неделю. Если придерживаться этой рекомендации и правильно готовить мясо, оно станет важной частью рациона.

По словам диетолога Асият Байчоровой, красное мясо полезно, так как содержит:

— Аминокислоты, необходимые для роста мышц, выработки гормонов и ферментов;

— Железо, цинк, витамин B12, которые поддерживают иммунитет, нервную систему и кроветворение.

Кому особенно важно есть красное мясо

Эксперт отмечает, что этот продукт особенно полезен:

— Спортсменам — помогает наращивать мышечную массу и восстанавливаться после нагрузок;

— Людям с анемией — высокое содержание железа поддерживает уровень гемоглобина;

— Беременным женщинам — способствует здоровому развитию плода;

— Детям и подросткам — помогает росту и укреплению костей.

А что с беконом, колбасой и сосисками

Переработанное мясо — не лучший выбор. Врач рекомендует ограничить его количество в рационе, а если отказаться полностью не получается, то не более 300 г в неделю из общей нормы в 500 г.

Как правильно готовить мясо

Чтобы сохранить пользу и минимизировать вред, выбирайте запекание, тушение или варку. Жарка на масле или открытом огне увеличивает количество вредных соединений.

Баланс — ключ к здоровью. Красное мясо может быть полезным, если есть его в умеренных количествах и правильно готовить.

Уточнения

Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.

