В ресторане никогда не брал это мясо, но теперь заказываю постоянно

Красное мясо — один из самых спорных продуктов. С одной стороны, оно богато белком и железом, с другой — содержит насыщенные жиры, которые могут быть вредны. Как найти баланс и можно ли есть его без опасений?
Всемирная организация здравоохранения установила норму — до 500 г в неделю. Если придерживаться этой рекомендации и правильно готовить мясо, оно станет важной частью рациона.
По словам диетолога Асият Байчоровой, красное мясо полезно, так как содержит:
— Аминокислоты, необходимые для роста мышц, выработки гормонов и ферментов;
— Железо, цинк, витамин B12, которые поддерживают иммунитет, нервную систему и кроветворение.
Эксперт отмечает, что этот продукт особенно полезен:
— Спортсменам — помогает наращивать мышечную массу и восстанавливаться после нагрузок;
— Людям с анемией — высокое содержание железа поддерживает уровень гемоглобина;
— Беременным женщинам — способствует здоровому развитию плода;
— Детям и подросткам — помогает росту и укреплению костей.
Переработанное мясо — не лучший выбор. Врач рекомендует ограничить его количество в рационе, а если отказаться полностью не получается, то не более 300 г в неделю из общей нормы в 500 г.
Чтобы сохранить пользу и минимизировать вред, выбирайте запекание, тушение или варку. Жарка на масле или открытом огне увеличивает количество вредных соединений.
Баланс — ключ к здоровью. Красное мясо может быть полезным, если есть его в умеренных количествах и правильно готовить.
Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.
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