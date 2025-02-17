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Не только вкусный, но и суперполезный — почему все говорят о гранате

1:26
Еда

Чай, шоколад и красное вино славятся высоким содержанием антиоксидантов, которые замедляют старение и защищают клетки от разрушения. Но один продукт справляется с этой задачей лучше остальных.

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Гранат — чемпион по антиоксидантам

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что гранат в 3 раза богаче антиоксидантами, чем зеленый чай. В нем также много железа, калия и других минералов, необходимых для здоровья.

По словам врача, этот фрукт:

— Укрепляет сердечно-сосудистую систему — улучшает кровообращение и снижает риск атеросклероза.
— Благоприятно влияет на нервную систему — помогает в борьбе со стрессом и депрессией.
— Обладает противовоспалительными свойствами — снижает уровень воспалений в организме.

Как правильно есть гранат

Пользу приносит как сам фрукт, так и его сок. Зерна можно есть вместе с косточками, а вот сок лучше разбавлять водой, чтобы снизить кислотность.

Почему гранат лучше других антиоксидантов

В отличие от шоколада, гранат низкокалориен, а в отличие от красного вина — не содержит спирта. Это делает его идеальным продуктом для тех, кто хочет заботиться о здоровье без лишних калорий и рисков.

Добавьте гранат в рацион, и ваш организм скажет вам спасибо!

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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