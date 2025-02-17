Чай, шоколад и красное вино славятся высоким содержанием антиоксидантов, которые замедляют старение и защищают клетки от разрушения. Но один продукт справляется с этой задачей лучше остальных.
Гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, что гранат в 3 раза богаче антиоксидантами, чем зеленый чай. В нем также много железа, калия и других минералов, необходимых для здоровья.
По словам врача, этот фрукт:
— Укрепляет сердечно-сосудистую систему — улучшает кровообращение и снижает риск атеросклероза.
— Благоприятно влияет на нервную систему — помогает в борьбе со стрессом и депрессией.
— Обладает противовоспалительными свойствами — снижает уровень воспалений в организме.
Пользу приносит как сам фрукт, так и его сок. Зерна можно есть вместе с косточками, а вот сок лучше разбавлять водой, чтобы снизить кислотность.
В отличие от шоколада, гранат низкокалориен, а в отличие от красного вина — не содержит спирта. Это делает его идеальным продуктом для тех, кто хочет заботиться о здоровье без лишних калорий и рисков.
Добавьте гранат в рацион, и ваш организм скажет вам спасибо!
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.