Готовлю эти три намазки – и бутерброды исчезают со стола мгновенно!

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Надоели обычные бутерброды? Эти три намазки не только вкусные, но и полезные! Готовятся за считанные минуты, а по вкусу легко затмят магазинные аналоги. Попробуйте – и хлеб с маслом покажется скучным!

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breads_of_Moskovskaya_Oblast._img_011.jpg by Dmitry Makeev Древние могли питаться не хлебом единым

Паста с гуакамоле

Для приготовления понадобятся: перец, помидор, соль, петрушка, клин лука, половина авокадо и цитрона.

Все указанные ингредиенты, кроме петрушки, лука и цитрона, нужно поместить в блендер и взбить до однородной массы. Затем поместить в неё мелко нарезанную зелень и натереть цедру лимона.

Полученную пасту оставить на час в холодильнике. Спустя это время можете наслаждаться полезной намазкой, которая принесет вашему организму исключительную пользу. Каждый ингредиент отличается богатым составом.

Яичный заварной крем

Для приготовления этой пасты понадобятся: 200 г творога, 1 ложка горчицы, соль, перец по вкусу, 2 вареных яйца и веточка петрушки.

Все указанные ингредиенты, кроме петрушки, нужно тщательно перемешать. Можно это сделать в блендере. Петрушку мелко нарежьте и тоже поместите в блюдо. Паста готова. Она идеально сочетается с хрустящим свежим хлебом.

Соевая намазка с творогом

Для приготовления понадобятся: 200 г фермерского творога, 4 ложки соевого соуса, зелень и соль по вкусу. Также отличным дополнением будет столовая ложка жареной моркови.

Итак, зелень нужно мелко нашинковать, смешать с творогом и соевым соусом. Творожная паста готова. Высокобелковая и пикантная намазка станет отличным дополнением к хлебу, хлебцам и круассанам.

Приятного аппетита!

Уточнения

Гуакамо́ле — холодная закуска, а также соус-дип из пюрированной мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ. Имеет консистенцию густого соуса (пасты).

