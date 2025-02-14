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Готовлю эти три намазки – и бутерброды исчезают со стола мгновенно!

1:52
Еда

Надоели обычные бутерброды? Эти три намазки не только вкусные, но и полезные! Готовятся за считанные минуты, а по вкусу легко затмят магазинные аналоги. Попробуйте – и хлеб с маслом покажется скучным!

Древние могли питаться не хлебом единым
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breads_of_Moskovskaya_Oblast._img_011.jpg by Dmitry Makeev
Древние могли питаться не хлебом единым

Паста с гуакамоле

Для приготовления понадобятся: перец, помидор, соль, петрушка, клин лука, половина авокадо и цитрона.

Все указанные ингредиенты, кроме петрушки, лука и цитрона, нужно поместить в блендер и взбить до однородной массы. Затем поместить в неё мелко нарезанную зелень и натереть цедру лимона.

Полученную пасту оставить на час в холодильнике. Спустя это время можете наслаждаться полезной намазкой, которая принесет вашему организму исключительную пользу. Каждый ингредиент отличается богатым составом.

Яичный заварной крем

Для приготовления этой пасты понадобятся: 200 г творога, 1 ложка горчицы, соль, перец по вкусу, 2 вареных яйца и веточка петрушки.

Все указанные ингредиенты, кроме петрушки, нужно тщательно перемешать. Можно это сделать в блендере. Петрушку мелко нарежьте и тоже поместите в блюдо. Паста готова. Она идеально сочетается с хрустящим свежим хлебом.

Соевая намазка с творогом

Для приготовления понадобятся: 200 г фермерского творога, 4 ложки соевого соуса, зелень и соль по вкусу. Также отличным дополнением будет столовая ложка жареной моркови.

Итак, зелень нужно мелко нашинковать, смешать с творогом и соевым соусом. Творожная паста готова. Высокобелковая и пикантная намазка станет отличным дополнением к хлебу, хлебцам и круассанам.

Приятного аппетита! 

Уточнения

Гуакамо́лехолодная закуска, а также соус-дип из пюрированной мякоти авокадо с добавлением помидоров, кинзы, сока лайма и других овощей и приправ. Имеет консистенцию густого соуса (пасты).

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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