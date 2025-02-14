Романтика без усилий: удобный рецепт изысканной закуски к Дню всех влюблённых

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Ведущий программы "Просто кухня" Александр Белькович поделился в своём блоге оригинальным рецептом бутербродов, которые легко и быстро готовятся. Эти яркие закуски идеально подойдут для выражения ваших чувств в день Святого Валентина, ведь красный цвет ассоциируется со страстью.

Фото: freepik by denamorado бутерброд с помидором и базиликом

Ингредиенты:

Пшеничный хлеб

1 упаковка мягкого творога

2-3 спелых, но крепких помидора

1-2 веточки свежего базилика (зелёного или фиолетового)

Копчёная паприка, кумин и соль по вкусу

1 ст. л. оливкового масла (по желанию)

Приготовление:

1. Нарежьте хлеб на ломтики и слегка поджарьте их на сковороде или в тостере.

2. Смешайте творог с паприкой и кумином. Для более нежной текстуры можно добавить немного оливкового масла.

3. Нарежьте помидоры тонкими кружочками.

4. Намажьте творожную массу на хлебные кусочки.

5. Выложите сверху ломтики помидоров.

6. Завершите украшение свежими листьями базилика.

Подавайте бутерброды сразу, чтобы хлеб остался хрустящим.

Комбинация помидоров и базилика пришла к нам из итальянской кухни, где страсть чувствуется в каждом блюде. Возможно, именно поэтому Белькович рекомендует готовить это лакомство на День всех Влюблённых.

Уточнения

Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода — уроженцы тропических и тёплых умеренных областей Старого Света.

