Романтика без усилий: удобный рецепт изысканной закуски к Дню всех влюблённых

Ведущий программы "Просто кухня" Александр Белькович поделился в своём блоге оригинальным рецептом бутербродов, которые легко и быстро готовятся. Эти яркие закуски идеально подойдут для выражения ваших чувств в день Святого Валентина, ведь красный цвет ассоциируется со страстью.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Нарежьте хлеб на ломтики и слегка поджарьте их на сковороде или в тостере.
2. Смешайте творог с паприкой и кумином. Для более нежной текстуры можно добавить немного оливкового масла.
3. Нарежьте помидоры тонкими кружочками.
4. Намажьте творожную массу на хлебные кусочки.
5. Выложите сверху ломтики помидоров.
6. Завершите украшение свежими листьями базилика.
Подавайте бутерброды сразу, чтобы хлеб остался хрустящим.
Комбинация помидоров и базилика пришла к нам из итальянской кухни, где страсть чувствуется в каждом блюде. Возможно, именно поэтому Белькович рекомендует готовить это лакомство на День всех Влюблённых.
Базили́к (лат. Ócimum) — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода — уроженцы тропических и тёплых умеренных областей Старого Света.
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