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Было бы смешно, если бы не было так вкусно: что скрывает картофельное пюре из пакета

1:24
Еда

Картофельное пюре быстрого приготовления — это отличное решение, когда времени на обед катастрофически не хватает, но поесть все же необходимо. Многие задумываются, как его производят: используется ли в нем только "химия" или настоящая картошка?

Картофельное пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Slastic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельное пюре

Процесс изготовления картофельного пюре быстрого приготовления практически идентичен домашнему. Сначала клубни проходят многоступенчатую очистку: отмываются от грязи, "купаются" в горячей воде, промываются под давлением и очищаются от кожуры. Все бракованные продукты исключаются из производства.

Как пояснила эксперт Life. ru Нгуен Хай Иен, очищенные овощи нарезают и бланшируют, после чего варят на пару и сушат. В завершение пюре раскатывают в тонкий лист и измельчают, получая сухие хлопья, которые при добавлении воды снова превращаются в кремообразное пюре.

Состав конечного продукта может варьироваться в зависимости от производителя. В пюре могут присутствовать сухое молоко или сливки, натуральные специи, а также искусственные усилители вкуса, ароматизаторы, эмульгаторы и регуляторы кислотности. Лучше избегать частого употребления "быстрых" блюд и, когда такая необходимость возникает, выбирать продукты с простым составом.

Уточнения

Эмульга́торы — вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей. Натуральные эмульгаторы традиционно использовали в качестве компонентов пищевых продуктов. К числу старейших можно отнести желток и белок жидкого яйца, сапонины (например, отвар мыльного корня).
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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