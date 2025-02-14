Вредная привычка на кухне: что нельзя делать с бутылкой масла

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка держит под рукой бутылку подсолнечного масла – удобно, когда всё нужное рядом с плитой. Но этот способ хранения – настоящая ошибка! Масло может испортиться, а вы даже не заметите, как это произошло.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Где нельзя хранить масло?

Производители прямо указывают на этикетке:

Не оставляйте масло в тёплом месте. Даже комнатная температура ему не подходит.

Даже комнатная температура ему не подходит. Не держите рядом с плитой и батареей. Высокая температура ускоряет окисление жиров, масло портится.

Высокая температура ускоряет окисление жиров, масло портится. Не ставьте под прямые солнечные лучи. Свет разрушает полезные свойства масла и делает его горьким.

Как правильно хранить масло?

Выбирайте тёмное и прохладное место. Идеально подойдёт верхняя полка кухонного шкафа.

Идеально подойдёт верхняя полка кухонного шкафа. Лучше всего хранить в холодильнике. Это продлит срок годности продукта.

Это продлит срок годности продукта. Держите бутылку закрытой. Масло окисляется при контакте с воздухом.

Что будет, если масло испортится?

Испорченное масло теряет вкус, становится горьким и даже может навредить организму. Те, кто бережно убирает бутылку в правильное место, поступают правильно!

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло - растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.



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