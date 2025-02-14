Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если не получается похудеть в талии?
Готовлю эти три намазки – и бутерброды исчезают со стола мгновенно!
Спортивный дух и экономичность: Каким будет новый Renault Clio
Почувствовал себя крилем: Чилиец побывал в пасти горбатого кита
США хотят уничтожить ЕС. Лидер французской политической партии сделал заявление
Удобные и стильные зимние вещи, которые согреют, но не перегреют
Меня называли странным, пока не увидели, как цветёт моя яблоня
Чистота без разводов: лучшие способы ухода за моющимися обоями
США припёрли Киев к стенке. В Мюнхене Зеленскому поставили очень жёсткие условия

Вредная привычка на кухне: что нельзя делать с бутылкой масла

1:15
Еда

Каждая хозяйка держит под рукой бутылку подсолнечного масла – удобно, когда всё нужное рядом с плитой. Но этот способ хранения – настоящая ошибка! Масло может испортиться, а вы даже не заметите, как это произошло.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Где нельзя хранить масло?

Производители прямо указывают на этикетке:

  • Не оставляйте масло в тёплом месте. Даже комнатная температура ему не подходит.
  • Не держите рядом с плитой и батареей. Высокая температура ускоряет окисление жиров, масло портится.
  • Не ставьте под прямые солнечные лучи. Свет разрушает полезные свойства масла и делает его горьким.

Как правильно хранить масло?

  • Выбирайте тёмное и прохладное место. Идеально подойдёт верхняя полка кухонного шкафа.
  • Лучше всего хранить в холодильнике. Это продлит срок годности продукта.
  • Держите бутылку закрытой. Масло окисляется при контакте с воздухом.

Что будет, если масло испортится?

Испорченное масло теряет вкус, становится горьким и даже может навредить организму. Те, кто бережно убирает бутылку в правильное место, поступают правильно!

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло - растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Садоводство, цветоводство
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука Аудио 
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Еда и рецепты
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб Аудио 
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Недвижимость
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Немецкий ответ Трампу — Бербок заявила, что России не место в G7
Расшифровка эмоций питомца: 20 сигналов, которые должен знать каждый хозяин
Тело скажет вам спасибо! Чем модный пилатес на реформере отличается от классического?
Ксения Бородина показала, какой сюрприз ей устроил Сердюков в День всех влюблённых
Ньютон предсказал конец света — что скрывается в рукописях ученого?
Экскременты этих диких животных ускоряют восстановление экосистем в горах Анд
Чудо-растение поможет стабилизировать сахар в крови и оздоровить организм
Взрывной рост рынка электромобилей в России: спрос увеличился в шесть раз
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Аномальная оттепель — какая погода ждет нас весной 2025?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.