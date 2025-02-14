Вредная привычка на кухне: что нельзя делать с бутылкой масла

Каждая хозяйка держит под рукой бутылку подсолнечного масла – удобно, когда всё нужное рядом с плитой. Но этот способ хранения – настоящая ошибка! Масло может испортиться, а вы даже не заметите, как это произошло.
Производители прямо указывают на этикетке:
Испорченное масло теряет вкус, становится горьким и даже может навредить организму. Те, кто бережно убирает бутылку в правильное место, поступают правильно!
Подсо́лнечное ма́сло - растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного.
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