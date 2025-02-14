Эти салаты помогают сбросить вес и очищают организм: простой рецепт

Хотите избавиться от лишнего, почувствовать лёгкость и зарядиться витаминами? Эти салаты-детокс помогут не только очистить организм, но и насытить его полезными веществами. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами и минералами, способствующими улучшению обмена веществ.
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Салат
1. Свекольно-морковный салат
Ингредиенты:
Свекла (1 шт., натёртая).
Морковь (1 шт., натёртая).
Капуста (1 стакан нашинкованной).
Лимонный сок (1 ст. л.).
Кунжут (1 ст. л.).
Оливковое масло, соль и перец - по вкусу.
Приготовление:
Смешайте все овощи в миске.
Добавьте лимонный сок и оливковое масло, перемешайте.
Приправьте солью и перцем, посыпьте кунжутом.
Подавайте сразу после приготовления.
2. Зелёный салат с грушей и рукколой
Ингредиенты:
Руккола (1 пучок).
Груша (1 шт., нарезанная ломтиками).
Лимонный сок (2 ст. л.).
Яблочный уксус (1 ст. л.).
Оливковое масло и соль - по вкусу.
Приготовление:
Грушу замочите в лимонном соке на 10 минут.
Смешайте с рукколой, заправьте уксусом и маслом.
Перемешайте и подавайте сразу.
3. Салат со шпинатом и манго
Ингредиенты:
Шпинат (1 пучок).
Манго (1 шт., нарезанное кубиками).
Лук (½ шт., нарезанный тонкими полосками).
Оливковое масло (1 ст. л.).
Яблочный уксус (½ ст. л.).
Сушёная клюква и соль - по вкусу.
Приготовление:
Смешайте шпинат, манго, лук и клюкву.
Заправьте уксусом, маслом и солью.
Тщательно перемешайте и подавайте.
4. Киноа-салат с фруктами
Ингредиенты:
Киноа (1 стакан, отваренная).
Яблоко и груша (по 1 шт., нарезанные кубиками).
Гранатовые зёрна (½ стакана).
Грецкие орехи (¼ стакана).
Мёд и лимонный сок (по 1 ст. л.).
Приготовление:
Отваренную киноа остудите.
Смешайте с фруктами, гранатом и орехами.
Заправьте мёдом и лимонным соком, подавайте охлаждённым.
5. Освежающий огуречный салат с авокадо
Ингредиенты:
Огурцы (2 шт., нарезанные полукружиями).
Авокадо (1 шт., нарезанный кубиками).
Зелень (кинза, укроп, петрушка) - по вкусу.
Лимонный сок (1 ст. л.).
Оливковое масло и соль - по вкусу.
Приготовление:
Смешайте огурцы, авокадо и зелень.
Заправьте лимонным соком и маслом.
Перемешайте и подавайте сразу.
6. Морковно-яблочный салат с имбирём
Ингредиенты:
Морковь (2 шт., натёртая).
Яблоко (1 шт., натёртое).
Свежий имбирь (½ ч. л., натёртый).
Лимонный сок (2 ст. л.).
Мёд и корица - по вкусу.
Приготовление:
Смешайте морковь, яблоко и имбирь.
Заправьте лимонным соком, мёдом и корицей.
Перемешайте и подавайте охлаждённым.
7. Салат с брокколи и орехами
Ингредиенты:
Брокколи (200 г, разобранные на соцветия).
Грецкие орехи (2 ст. л., измельчённые).
Изюм (1 ст. л.).
Лимонный сок (1 ст. л.).
Оливковое масло и соль - по вкусу.
Приготовление:
Брокколи обдайте кипятком, затем охладите.
Смешайте с орехами и изюмом.
Заправьте лимонным соком и маслом, тщательно перемешайте.
Уточнения
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком.