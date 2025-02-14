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Эти салаты помогают сбросить вес и очищают организм: простой рецепт

4:15
Еда

Хотите избавиться от лишнего, почувствовать лёгкость и зарядиться витаминами? Эти салаты-детокс помогут не только очистить организм, но и насытить его полезными веществами. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами и минералами, способствующими улучшению обмена веществ.

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

1. Свекольно-морковный салат

Ингредиенты:

  • Свекла (1 шт., натёртая).
  • Морковь (1 шт., натёртая).
  • Капуста (1 стакан нашинкованной).
  • Лимонный сок (1 ст. л.).
  • Кунжут (1 ст. л.).
  • Оливковое масло, соль и перец - по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте все овощи в миске.
  2. Добавьте лимонный сок и оливковое масло, перемешайте.
  3. Приправьте солью и перцем, посыпьте кунжутом.
  4. Подавайте сразу после приготовления.

2. Зелёный салат с грушей и рукколой

Ингредиенты:

  • Руккола (1 пучок).
  • Груша (1 шт., нарезанная ломтиками).
  • Лимонный сок (2 ст. л.).
  • Яблочный уксус (1 ст. л.).
  • Оливковое масло и соль - по вкусу.

Приготовление:

  1. Грушу замочите в лимонном соке на 10 минут.
  2. Смешайте с рукколой, заправьте уксусом и маслом.
  3. Перемешайте и подавайте сразу.

3. Салат со шпинатом и манго

Ингредиенты:

  • Шпинат (1 пучок).
  • Манго (1 шт., нарезанное кубиками).
  • Лук (&frac12 шт., нарезанный тонкими полосками).
  • Оливковое масло (1 ст. л.).
  • Яблочный уксус (&frac12 ст. л.).
  • Сушёная клюква и соль - по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте шпинат, манго, лук и клюкву.
  2. Заправьте уксусом, маслом и солью.
  3. Тщательно перемешайте и подавайте.

4. Киноа-салат с фруктами

Ингредиенты:

  • Киноа (1 стакан, отваренная).
  • Яблоко и груша (по 1 шт., нарезанные кубиками).
  • Гранатовые зёрна (&frac12 стакана).
  • Грецкие орехи (&frac14 стакана).
  • Мёд и лимонный сок (по 1 ст. л.).

Приготовление:

  1. Отваренную киноа остудите.
  2. Смешайте с фруктами, гранатом и орехами.
  3. Заправьте мёдом и лимонным соком, подавайте охлаждённым.

5. Освежающий огуречный салат с авокадо

Ингредиенты:

  • Огурцы (2 шт., нарезанные полукружиями).
  • Авокадо (1 шт., нарезанный кубиками).
  • Зелень (кинза, укроп, петрушка) - по вкусу.
  • Лимонный сок (1 ст. л.).
  • Оливковое масло и соль - по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте огурцы, авокадо и зелень.
  2. Заправьте лимонным соком и маслом.
  3. Перемешайте и подавайте сразу.

6. Морковно-яблочный салат с имбирём

Ингредиенты:

  • Морковь (2 шт., натёртая).
  • Яблоко (1 шт., натёртое).
  • Свежий имбирь (&frac12 ч. л., натёртый).
  • Лимонный сок (2 ст. л.).
  • Мёд и корица - по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте морковь, яблоко и имбирь.
  2. Заправьте лимонным соком, мёдом и корицей.
  3. Перемешайте и подавайте охлаждённым.

7. Салат с брокколи и орехами

Ингредиенты:

  • Брокколи (200 г, разобранные на соцветия).
  • Грецкие орехи (2 ст. л., измельчённые).
  • Изюм (1 ст. л.).
  • Лимонный сок (1 ст. л.).
  • Оливковое масло и соль - по вкусу.

Приготовление:

  1. Брокколи обдайте кипятком, затем охладите.
  2. Смешайте с орехами и изюмом.
  3. Заправьте лимонным соком и маслом, тщательно перемешайте.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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