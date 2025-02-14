Эти салаты помогают сбросить вес и очищают организм: простой рецепт

4:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите избавиться от лишнего, почувствовать лёгкость и зарядиться витаминами? Эти салаты-детокс помогут не только очистить организм, но и насытить его полезными веществами. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами и минералами, способствующими улучшению обмена веществ.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

1. Свекольно-морковный салат

Ингредиенты:

Свекла (1 шт., натёртая).

(1 шт., натёртая). Морковь (1 шт., натёртая).

(1 шт., натёртая). Капуста (1 стакан нашинкованной).

(1 стакан нашинкованной). Лимонный сок (1 ст. л.).

(1 ст. л.). Кунжут (1 ст. л.).

(1 ст. л.). Оливковое масло, соль и перец - по вкусу.

Приготовление:

Смешайте все овощи в миске. Добавьте лимонный сок и оливковое масло, перемешайте. Приправьте солью и перцем, посыпьте кунжутом. Подавайте сразу после приготовления.

2. Зелёный салат с грушей и рукколой

Ингредиенты:

Руккола (1 пучок).

(1 пучок). Груша (1 шт., нарезанная ломтиками).

(1 шт., нарезанная ломтиками). Лимонный сок (2 ст. л.).

(2 ст. л.). Яблочный уксус (1 ст. л.).

(1 ст. л.). Оливковое масло и соль - по вкусу.

Приготовление:

Грушу замочите в лимонном соке на 10 минут. Смешайте с рукколой, заправьте уксусом и маслом. Перемешайте и подавайте сразу.

3. Салат со шпинатом и манго

Ингредиенты:

Шпинат (1 пучок).

(1 пучок). Манго (1 шт., нарезанное кубиками).

(1 шт., нарезанное кубиками). Лук (½ шт., нарезанный тонкими полосками).

(½ шт., нарезанный тонкими полосками). Оливковое масло (1 ст. л.).

(1 ст. л.). Яблочный уксус (½ ст. л.).

(½ ст. л.). Сушёная клюква и соль - по вкусу.

Приготовление:

Смешайте шпинат, манго, лук и клюкву. Заправьте уксусом, маслом и солью. Тщательно перемешайте и подавайте.

4. Киноа-салат с фруктами

Ингредиенты:

Киноа (1 стакан, отваренная).

(1 стакан, отваренная). Яблоко и груша (по 1 шт., нарезанные кубиками).

(по 1 шт., нарезанные кубиками). Гранатовые зёрна (½ стакана).

(½ стакана). Грецкие орехи (¼ стакана).

(¼ стакана). Мёд и лимонный сок (по 1 ст. л.).

Приготовление:

Отваренную киноа остудите. Смешайте с фруктами, гранатом и орехами. Заправьте мёдом и лимонным соком, подавайте охлаждённым.

5. Освежающий огуречный салат с авокадо

Ингредиенты:

Огурцы (2 шт., нарезанные полукружиями).

(2 шт., нарезанные полукружиями). Авокадо (1 шт., нарезанный кубиками).

(1 шт., нарезанный кубиками). Зелень (кинза, укроп, петрушка) - по вкусу.

- по вкусу. Лимонный сок (1 ст. л.).

(1 ст. л.). Оливковое масло и соль - по вкусу.

Приготовление:

Смешайте огурцы, авокадо и зелень. Заправьте лимонным соком и маслом. Перемешайте и подавайте сразу.

6. Морковно-яблочный салат с имбирём

Ингредиенты:

Морковь (2 шт., натёртая).

(2 шт., натёртая). Яблоко (1 шт., натёртое).

(1 шт., натёртое). Свежий имбирь (½ ч. л., натёртый).

(½ ч. л., натёртый). Лимонный сок (2 ст. л.).

(2 ст. л.). Мёд и корица - по вкусу.

Приготовление:

Смешайте морковь, яблоко и имбирь. Заправьте лимонным соком, мёдом и корицей. Перемешайте и подавайте охлаждённым.

7. Салат с брокколи и орехами

Ингредиенты:

Брокколи (200 г, разобранные на соцветия).

(200 г, разобранные на соцветия). Грецкие орехи (2 ст. л., измельчённые).

(2 ст. л., измельчённые). Изюм (1 ст. л.).

(1 ст. л.). Лимонный сок (1 ст. л.).

(1 ст. л.). Оливковое масло и соль - по вкусу.

Приготовление:

Брокколи обдайте кипятком, затем охладите. Смешайте с орехами и изюмом. Заправьте лимонным соком и маслом, тщательно перемешайте.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.