Бабушкин метод: тонкие блинчики с дырочками без химии и хлопот

Любите тонкие блинчики с ажурными дырочками? Предлагаем рецепт, который не требует использования соды, дрожжей или разрыхлителя.
Смешивание яиц с сахаром и солью: В миске взбейте яйцо с сахаром и солью до появления небольшой пенки. Это займет около минуты.
Добавление молока: Влейте теплое молоко в яичную смесь и снова взбейте до однородности.
Введение муки: Просейте муку и постепенно добавляйте ее в смесь, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.
Добавление кипятка: Аккуратно влейте кипяток, продолжая помешивать тесто до получения гладкой консистенции.
Добавление масла: Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте тесто.
Подготовка сковороды: Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством растительного масла или кусочком сала. В дальнейшем смазывать сковороду не потребуется.
Выпекание блинчиков: Вылейте небольшое количество теста на разогретую сковороду, распределите его по поверхности. Когда края блинчика подрумянятся, переверните его и обжарьте с другой стороны до готовности.
Приятного аппетита!
Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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