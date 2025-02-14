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Бабушкин метод: тонкие блинчики с дырочками без химии и хлопот

1:35
Еда

Любите тонкие блинчики с ажурными дырочками? Предлагаем рецепт, который не требует использования соды, дрожжей или разрыхлителя.

Блины
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блины

Ингредиенты:

  • 125 г муки
  • 125 г молока
  • 125 г кипятка
  • 1 яйцо
  • 1 ст. л. сахара
  • &frac14 ч. л. соли
  • &frac12 ст. л. растительного масла

Пошаговое приготовление:

  1. Смешивание яиц с сахаром и солью: В миске взбейте яйцо с сахаром и солью до появления небольшой пенки. Это займет около минуты.

  2. Добавление молока: Влейте теплое молоко в яичную смесь и снова взбейте до однородности.

  3. Введение муки: Просейте муку и постепенно добавляйте ее в смесь, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.

  4. Добавление кипятка: Аккуратно влейте кипяток, продолжая помешивать тесто до получения гладкой консистенции.

  5. Добавление масла: Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте тесто.

  6. Подготовка сковороды: Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством растительного масла или кусочком сала. В дальнейшем смазывать сковороду не потребуется.

  7. Выпекание блинчиков: Вылейте небольшое количество теста на разогретую сковороду, распределите его по поверхности. Когда края блинчика подрумянятся, переверните его и обжарьте с другой стороны до готовности.

Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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