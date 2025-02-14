Бабушкин метод: тонкие блинчики с дырочками без химии и хлопот

Любите тонкие блинчики с ажурными дырочками? Предлагаем рецепт, который не требует использования соды, дрожжей или разрыхлителя.

Смешивание яиц с сахаром и солью: В миске взбейте яйцо с сахаром и солью до появления небольшой пенки. Это займет около минуты.

Добавление молока: Влейте теплое молоко в яичную смесь и снова взбейте до однородности.

Введение муки: Просейте муку и постепенно добавляйте ее в смесь, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков.

Добавление кипятка: Аккуратно влейте кипяток, продолжая помешивать тесто до получения гладкой консистенции.

Добавление масла: Добавьте растительное масло и тщательно перемешайте тесто.

Подготовка сковороды: Разогрейте сковороду на среднем огне и смажьте ее небольшим количеством растительного масла или кусочком сала. В дальнейшем смазывать сковороду не потребуется.