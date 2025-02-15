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Правда и вымысел о куриных яйцах: как не прогадать и купить самые полезные

3:02
Еда

Покупка яиц может показаться простым делом, но на практике это может стать сложной задачей из-за множества мифов и неверных представлений. Давайте разберём основные заблуждения и выясним, какие критерии действительно важны при выборе яиц.

Коричневые яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Коричневые яйца

Один из распространённых мифов — что коричневые яйца полезнее белых. На самом деле, цвет скорлупы определяется породой курицы: белые куры несут белые яйца, а коричневые — яйца с рыжей или чёрной скорлупой. Цвет скорлупы не влияет на питательную ценность яиц, так как оба вида содержат одинаковые витамины, минералы и белки. Поэтому выбирать яйца только по цвету скорлупы не имеет смысла.

Ещё один миф — что большие яйца всегда лучше. Многие покупатели считают, что крупные яйца являются более качественными, но это не всегда так. Размер яйца не всегда свидетельствует о его питательной ценности. Часто крупные яйца несут куры, которым добавляют специальные вещества в корм, что делает такие яйца менее натуральными.

С другой стороны, молодые куры, которые получают меньше добавок, несут мелкие яйца категорий С2 и С3. Эти яйца считаются более полезными и натуральными, так как содержат больше питательных веществ и имеют более насыщенный вкус. Они могут стать отличным выбором для тех, кто заботится о своём здоровье.

Также стоит упомянуть о "деревенских" яйцах категорий Д2 и Д3. Эти яйца производятся на фермах, где куры живут в более естественных условиях. Они отличаются не только вкусом, но и экологической чистотой. Однако найти такие яйца в обычных магазинах не всегда просто. Чаще всего их можно приобрести у фермеров или на специализированных рынках.

При выборе яиц в магазине обратите внимание на следующие моменты:

  • Выбирайте яйца категорий С2 и С3. Эти категории указывают на натуральный продукт, который лучше всего подходит для здорового питания.
  • Изучите упаковку. На ней обычно содержится информация о происхождении яиц и условиях их содержания. Это поможет вам сделать осознанный выбор.
  • Проверяйте сроки. Всегда обращайте внимание на дату упаковки и срок годности. Свежие яйца имеют лучший вкус и подходят для приготовления блюд.
  • Покупайте у проверенных производителей. Если есть возможность, выбирайте яйца от фермеров, которые гарантируют качество своей продукции.

Выбор яиц — это не только вопрос вкуса, но и здоровья. Не позволяйте мифам о цвете скорлупы и размере вводить вас в заблуждение. Ориентируйтесь на категории и происхождение яиц, чтобы ваш завтрак был вкусным и полезным.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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