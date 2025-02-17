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Миф об отбеливании зубов клубникой — правда или вредный совет

1:26
Еда

Клубника — одна из самых любимых летних ягод. Её аромат и сладкий вкус сложно переоценить, а о пользе говорят давно. Однако, как рассказал доктор Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном", у этой ягоды есть и неожиданные минусы.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Чем может быть опасна клубника

  • Слабительный эффект. В клубнике много клетчатки и органических кислот, которые могут вызвать расстройство желудка, если съесть слишком много. Врачи советуют ограничиться 0,5 кг за раз.
  • Нагрузка на почки. Ягода обладает мочегонным действием, поэтому людям с проблемами почек и мочевыводящих путей стоит быть осторожнее.
  • Риск аллергии. Клубника — один из самых аллергенных продуктов. Людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше избегать этой ягоды.
  • Влияние на зубы. Многие считают, что клубника отбеливает зубы, но на самом деле её кислоты могут разрушать зубную эмаль.

Как есть клубнику без вреда

Если у вас нет противопоказаний, наслаждаться клубникой можно без страха, но в меру. Лучше не превышать рекомендованную норму и полоскать рот после употребления, чтобы защитить зубную эмаль.

Клубника — вкусная и полезная ягода, но важно помнить о её скрытых особенностях!

Уточнения

Зубная эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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