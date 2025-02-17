Миф об отбеливании зубов клубникой — правда или вредный совет

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника — одна из самых любимых летних ягод. Её аромат и сладкий вкус сложно переоценить, а о пользе говорят давно. Однако, как рассказал доктор Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном", у этой ягоды есть и неожиданные минусы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Чем может быть опасна клубника

Слабительный эффект . В клубнике много клетчатки и органических кислот, которые могут вызвать расстройство желудка, если съесть слишком много. Врачи советуют ограничиться 0,5 кг за раз.

. В клубнике много клетчатки и органических кислот, которые могут вызвать расстройство желудка, если съесть слишком много. Врачи советуют ограничиться 0,5 кг за раз. Нагрузка на почки . Ягода обладает мочегонным действием, поэтому людям с проблемами почек и мочевыводящих путей стоит быть осторожнее.

. Ягода обладает мочегонным действием, поэтому людям с проблемами почек и мочевыводящих путей стоит быть осторожнее. Риск аллергии . Клубника — один из самых аллергенных продуктов. Людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше избегать этой ягоды.

. Клубника — один из самых аллергенных продуктов. Людям, склонным к аллергическим реакциям, лучше избегать этой ягоды. Влияние на зубы. Многие считают, что клубника отбеливает зубы, но на самом деле её кислоты могут разрушать зубную эмаль.

Как есть клубнику без вреда

Если у вас нет противопоказаний, наслаждаться клубникой можно без страха, но в меру. Лучше не превышать рекомендованную норму и полоскать рот после употребления, чтобы защитить зубную эмаль.

Клубника — вкусная и полезная ягода, но важно помнить о её скрытых особенностях!

Уточнения

Зубная эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.



