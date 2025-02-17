Миф об отбеливании зубов клубникой — правда или вредный совет

Клубника — одна из самых любимых летних ягод. Её аромат и сладкий вкус сложно переоценить, а о пользе говорят давно. Однако, как рассказал доктор Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном", у этой ягоды есть и неожиданные минусы.
Если у вас нет противопоказаний, наслаждаться клубникой можно без страха, но в меру. Лучше не превышать рекомендованную норму и полоскать рот после употребления, чтобы защитить зубную эмаль.
Клубника — вкусная и полезная ягода, но важно помнить о её скрытых особенностях!
Зубная эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека.
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