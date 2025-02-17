Бабушка отказалась от таблеток и начала пить этот чай — результат поразил всех

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Гипертония — одна из самых распространенных проблем в мире, от которой страдают более 700 миллионов человек. Но, по словам доктора Сергея Агапкина, снизить давление можно не только таблетками, но и с помощью специального чая. Этот напиток обладает гипотензивным эффектом и улучшает состояние сосудов.

Фото: freepik by stockking чай с шалфеем

Какие ингредиенты помогут снизить давление

1. Мелисса лимонная

Это ароматное растение содержит цитраль — вещество, которое расширяет сосуды и снижает периферическое сопротивление крови. Мелисса также успокаивает нервную систему, что особенно важно для людей с гипертонией.

2. Ягоды боярышника

Они богаты кверцетином — мощным антиоксидантом, который замедляет старение клеток и защищает сердце. Флавоноиды боярышника замедляют сердечный ритм, что снижает нагрузку на сосуды и помогает нормализовать давление.

3. Шлемник байкальский

Это растение обладает выраженным гипотензивным эффектом и часто используется в народной медицине. Оно помогает уменьшить нагрузку на сердце и поддерживать здоровое кровообращение.

Как приготовить этот чай

Заварите в равных пропорциях мелиссу, ягоды боярышника и шлемник байкальский, дайте настояться 10-15 минут и пейте в тёплом виде. Такой напиток не только укрепляет сосуды, но и снижает уровень стресса, улучшая общее самочувствие.

Этот натуральный чай можно пить курсами или добавлять в рацион в качестве профилактики гипертонии.

Уточнения

Гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



