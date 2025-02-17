Отказался от мороженого, а потом узнал, чего лишился

Мороженое — один из самых любимых десертов. Но так ли оно безобидно, как кажется? Эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказали, чем на самом деле мороженое может быть полезно, а в чем его коварство.
Почему мороженое считается вредным?
Доктор Сергей Агапкин пояснил, что главный минус мороженого — его калорийность. В 100 г сливочного пломбира содержится 200-250 ккал, а это немало, особенно если съесть несколько порций.
"Можно сказать, что три мороженых заменяют завтрак", — отметил врач.
Но есть и хорошие новости! В 100 г мороженого содержится 16% от суточной нормы кальция, а два стаканчика этого десерта — это половина дневной потребности организма в кальции.
"Это будет полезно для костей, для того, чтобы кальций поступал и усваивался организмом", — добавил эксперт.
Так что мороженое — не просто сладкое угощение, но и источник полезных микроэлементов. Главное — не переедать!
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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