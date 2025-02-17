Отказался от мороженого, а потом узнал, чего лишился

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Мороженое — один из самых любимых десертов. Но так ли оно безобидно, как кажется? Эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказали, чем на самом деле мороженое может быть полезно, а в чем его коварство.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пломбир

Почему мороженое считается вредным?

Доктор Сергей Агапкин пояснил, что главный минус мороженого — его калорийность. В 100 г сливочного пломбира содержится 200-250 ккал, а это немало, особенно если съесть несколько порций.

"Можно сказать, что три мороженых заменяют завтрак", — отметил врач.

А где польза

Но есть и хорошие новости! В 100 г мороженого содержится 16% от суточной нормы кальция, а два стаканчика этого десерта — это половина дневной потребности организма в кальции.

"Это будет полезно для костей, для того, чтобы кальций поступал и усваивался организмом", — добавил эксперт.

Так что мороженое — не просто сладкое угощение, но и источник полезных микроэлементов. Главное — не переедать!

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

