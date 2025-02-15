Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите побаловать себя и близких вкусным десертом, но не готовы тратить много времени на выпечку? Тогда этот рецепт штруделя с яблоками, орехами и изюмом на основе уже готового армянского лаваша — именно то, что вам нужно! Даже если вы никогда раньше не готовили десерты, с этим рецептом вы справитесь без труда. Главное — выбрать качественные ингредиенты: сочные яблоки, свежие орехи и изюм с приятной кислинкой.

Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ штрудель

Ингредиенты:

Армянский лаваш — 1 шт.

Очищенные грецкие орехи — 100 г

Изюм — 100 г

Яблоки — 3 шт.

Сливки 33% — 150 мл

Куриное яйцо — 1 шт.

Молотая корица — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Сахарная пудра — 2 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Ваниль — по вкусу (по желанию)

Приготовление:

Изюм замочите в горячей воде на 15-20 минут. Затем откиньте на сито, чтобы вода стекла. Половину орехов измельчите в блендере, а остальные нарежьте мелкими кусочками. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте маленькими кубиками. Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте её сливочным маслом. Духовку разогрейте до 180°C. В сковороде растопите сливочное масло и добавьте яблоки. Обжаривайте их 5 минут на среднем огне, периодически помешивая. Добавьте к яблокам изюм, измельчённые орехи и молотую корицу. Перемешайте и тушите под крышкой ещё 5 минут. Затем снимите с огня и оставьте остывать. Приготовление сливочной заливки: в ёмкости смешайте сливки с куриным яйцом. По желанию можно добавить немного ванили для аромата. Разложите лаваш на столе и равномерно распределите начинку, оставив 3-4 см от коротких краёв и по 2 см с длинных. Аккуратно заверните лаваш, начиная с коротких краёв. Затем скрутите рулет по длинной стороне. Поместите его на противень швом вниз. Смажьте штрудель оставшейся сливочной заливкой и поставьте в разогретую духовку на 25 минут. Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу тёплым или остывшим.

Уточнения

Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).





Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



