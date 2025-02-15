Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш

Хотите побаловать себя и близких вкусным десертом, но не готовы тратить много времени на выпечку? Тогда этот рецепт штруделя с яблоками, орехами и изюмом на основе уже готового армянского лаваша — именно то, что вам нужно! Даже если вы никогда раньше не готовили десерты, с этим рецептом вы справитесь без труда. Главное — выбрать качественные ингредиенты: сочные яблоки, свежие орехи и изюм с приятной кислинкой.
Фото: commons.wikimedia.org by ModriDirkac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
штрудель
Ингредиенты:
Армянский лаваш — 1 шт.
Очищенные грецкие орехи — 100 г
Изюм — 100 г
Яблоки — 3 шт.
Сливки 33% — 150 мл
Куриное яйцо — 1 шт.
Молотая корица — 1 ч. л.
Сахар — 1 ст. л.
Сахарная пудра — 2 ст. л.
Сливочное масло — 2 ст. л.
Ваниль — по вкусу (по желанию)
Приготовление:
Изюм замочите в горячей воде на 15-20 минут. Затем откиньте на сито, чтобы вода стекла. Половину орехов измельчите в блендере, а остальные нарежьте мелкими кусочками.
Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте маленькими кубиками.
Застелите противень бумагой для выпечки и смажьте её сливочным маслом. Духовку разогрейте до 180°C.
В сковороде растопите сливочное масло и добавьте яблоки. Обжаривайте их 5 минут на среднем огне, периодически помешивая.
Добавьте к яблокам изюм, измельчённые орехи и молотую корицу. Перемешайте и тушите под крышкой ещё 5 минут. Затем снимите с огня и оставьте остывать.
Приготовление сливочной заливки: в ёмкости смешайте сливки с куриным яйцом. По желанию можно добавить немного ванили для аромата.
Разложите лаваш на столе и равномерно распределите начинку, оставив 3-4 см от коротких краёв и по 2 см с длинных.
Аккуратно заверните лаваш, начиная с коротких краёв. Затем скрутите рулет по длинной стороне. Поместите его на противень швом вниз.
Смажьте штрудель оставшейся сливочной заливкой и поставьте в разогретую духовку на 25 минут.
Готовый штрудель посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу тёплым или остывшим.
Уточнения
Штру́дель (нем. Strudel — «вихрь, воронка, водоворот») — кондитерское изделие в виде рулета из пресного, тонко раскатанного и вытянутого теста с различной начинкой (яблочной, грушевой, вишнёвой).
Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.