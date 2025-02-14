Рецепт домашних беляшей на сковороде за час — они покорят ваших домочадцев

Беляши — это блюдо, которое завоевало сердца многих благодаря своему гармоничному сочетанию хрустящей корочки и сочной начинки. Однако не всегда есть время и желание тратить часы на их приготовление. В таких случаях этот рецепт станет настоящим спасением! С его помощью можно быстро и легко приготовить вкусные беляши на сковороде, избегая лишних затрат на готовые изделия.
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Ингредиенты для теста:
Пшеничная мука высшего сорта — 500 г.
Теплая смесь молока и воды (в равных пропорциях) — 300 мл.
Яйцо — 1 шт.
Сливочное масло (жирностью 82,5%) — 25 г.
Майонез — 1 ст. л.
Сухие дрожжи — 10 г.
Сахар — 1,5-2 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
Говяжий, свиной или смешанный фарш — 400 г.
Репчатый лук — 400 г.
Соль — по вкусу.
Молотый черный перец — по вкусу.
Пошаговый процесс приготовления:
В глубокой миске смешайте теплую молочно-водную смесь, просеянную муку, сахар, сухие дрожжи, майонез, растопленное сливочное масло, соль и яйцо. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
Замесите эластичное, нелипкое тесто. Накройте миску пищевой пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут, чтобы активировать дрожжи.
Через 15 минут обминайте тесто и верните в теплое место для подъема на 1,5 часа. За это время тесто должно значительно увеличиться в объеме.
Пока тесто подходит, займитесь начинкой. Очистите и мелко нарежьте лук или пропустите его через мясорубку.
В глубокой миске соедините мясной фарш с измельченным луком, добавьте соль и молотый черный перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
Когда тесто поднимется и будет обмято, раскатайте его в жгут и разделите на небольшие порции. Каждую порцию раскатайте в тонкую круглую лепешку. В центр каждой лепешки положите примерно 1 ст. л. начинки.
Аккуратно защипните края лепешки, оставив в центре небольшое отверстие для выхода пара.
Выложите сформированные беляши на присыпанную мукой поверхность и оставьте на 20 минут для небольшого подъема.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите беляши отверстием вниз и жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые беляши переложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков масла.
Подавайте горячие беляши, наслаждаясь их нежным вкусом и аппетитной корочкой.
Уточнения
Беля́ш или перемяч (от тат. пәрәмәч, вак бәлеш и баш. ваҡ бәлеш) — традиционное блюдо тюркских народов: татарской, башкирской, калмыцкой, ногайской и казахской кухонь.