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Названа неожиданная польза конского жира

1:39
Еда

Исследователь, писатель, сценарист и кандидат философских наук Зира Наурызбаева рассказала о пользе лошадей, выращенных на свободном выгуле.

Конь
Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конь

Исследователь рассказала о преимуществах конского жира по сравнению с модным сегодня оливковым маслом.

"Чем хуже конский жир по сравнению с оливковым? Ведь сейчас везде говорят, что в оливковом масле есть омега-3 и омега-6. Но в жире лошади, которая свободно паслась на природе, содержатся все необходимые витамины", — отметила Наурызбаева.

Научное исследование

По ее словам, поэтому вопросу саха-якуты проводили исследования. Они утверждают, что мясо лошади полезно, оно быстро усваивается. Якутские ученые провели научное исследование этого вопроса. Они доказали, что в мясе лошади, которая свободно пасется на природе, содержится больше витаминов типа омега-3. Эти данные были опубликованы в виде научной статьи.

Кроме того, лошади саха-якутов могут пастись даже при температуре минус 50-60 градусов. Чаще всего покупают на убой лошадей, выкормленных пшеницей. Однако мясо и жир лошадей, которые свободно паслись и питались травой, гораздо полезнее, подчеркнула исследовательница.

Напомним, что у казахов существует четыре сезона забоя скота — зимний, весенний, летний и осенний. Обычно забивают верблюдов, лошадей, овец, коров и волов, коз реже.

Уточнения

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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