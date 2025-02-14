Названа неожиданная польза конского жира

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Исследователь, писатель, сценарист и кандидат философских наук Зира Наурызбаева рассказала о пользе лошадей, выращенных на свободном выгуле.

Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Конь

Исследователь рассказала о преимуществах конского жира по сравнению с модным сегодня оливковым маслом.

"Чем хуже конский жир по сравнению с оливковым? Ведь сейчас везде говорят, что в оливковом масле есть омега-3 и омега-6. Но в жире лошади, которая свободно паслась на природе, содержатся все необходимые витамины", — отметила Наурызбаева.

Научное исследование

По ее словам, поэтому вопросу саха-якуты проводили исследования. Они утверждают, что мясо лошади полезно, оно быстро усваивается. Якутские ученые провели научное исследование этого вопроса. Они доказали, что в мясе лошади, которая свободно пасется на природе, содержится больше витаминов типа омега-3. Эти данные были опубликованы в виде научной статьи.

Кроме того, лошади саха-якутов могут пастись даже при температуре минус 50-60 градусов. Чаще всего покупают на убой лошадей, выкормленных пшеницей. Однако мясо и жир лошадей, которые свободно паслись и питались травой, гораздо полезнее, подчеркнула исследовательница.

Напомним, что у казахов существует четыре сезона забоя скота — зимний, весенний, летний и осенний. Обычно забивают верблюдов, лошадей, овец, коров и волов, коз реже.

Уточнения

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.



