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Теперь готовлю компот только так — вкусно, полезно и без вреда для фигуры

1:12
Еда

Витаминные компоты кажутся полезной альтернативой магазинным напиткам, но они подходят не всем. Диабетикам и худеющим часто приходится отказываться от таких напитков из-за высокого содержания сахара. Однако диетолог Ольга Павлова объяснила, как приготовить компот, который можно почти всем!

Компот из клубники
Фото: commons.wikimedia.org by James Gordon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Компот из клубники

Как сделать полезный компот

Главный секрет — не использовать сахар, заменяя его эритритолом или стевией. Такой компот не повысит уровень глюкозы в крови, но при этом сохранит насыщенный вкус.

Важно: без сахара компоты хранятся всего 1-2 дня, так как в них нет консервантов.

Какие фрукты и ягоды использовать

Диетолог рекомендует использовать только свежие ягоды и фрукты, так как у сухофруктов высокий гликемический индекс. Лучшие варианты для компота:

  • Слива
  • Яблоко
  • Клубника
  • Малина
  • Вишня
  • Абрикос

Когда лучше пить компот

Компот на основе свежих фруктов лучше употреблять в первой половине дня, чтобы организм получил максимум пользы и энергии.

Теперь можно наслаждаться вкусными напитками без вреда для здоровья и фигуры!

Уточнения

Компо́т — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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