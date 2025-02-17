Теперь готовлю компот только так — вкусно, полезно и без вреда для фигуры

Витаминные компоты кажутся полезной альтернативой магазинным напиткам, но они подходят не всем. Диабетикам и худеющим часто приходится отказываться от таких напитков из-за высокого содержания сахара. Однако диетолог Ольга Павлова объяснила, как приготовить компот, который можно почти всем!
Главный секрет — не использовать сахар, заменяя его эритритолом или стевией. Такой компот не повысит уровень глюкозы в крови, но при этом сохранит насыщенный вкус.
Важно: без сахара компоты хранятся всего 1-2 дня, так как в них нет консервантов.
Диетолог рекомендует использовать только свежие ягоды и фрукты, так как у сухофруктов высокий гликемический индекс. Лучшие варианты для компота:
Компот на основе свежих фруктов лучше употреблять в первой половине дня, чтобы организм получил максимум пользы и энергии.
Теперь можно наслаждаться вкусными напитками без вреда для здоровья и фигуры!
Компо́т — десертный напиток из фруктов или ягод, либо отвар фруктов в сиропе, а также смесь сухофруктов или сушёных ягод и фруктов, либо фруктовые или ягодные консервы.
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