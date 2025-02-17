Мясо тает во рту: готовлю тушенку по этому рецепту, и все просят добавки

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Магазинная тушенка часто разочаровывает: то мясо жесткое, то жира слишком много, то вкус оставляет желать лучшего. Но есть решение — приготовить настоящую домашнюю тушенку, которая будет нежной, ароматной и насыщенной.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тушенка

Что понадобится

Говядина — 900 г (лучше с небольшим количеством жира)

Лавровый лист — 2-3 шт.

Перец горошком — 5-7 шт.

Соль — по вкусу

Вода — для тушения

Как приготовить тушенку дома

Подготовка мяса Нарежьте говядину крупными кусками.

Обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки в глубокой кастрюле или казане. Тушение Добавьте лавровый лист, перец и соль.

Залейте мясо водой так, чтобы она полностью его покрывала.

Доведите до кипения, снимите пену и убавьте огонь.

Тушите под крышкой 4-6 часов, периодически подливая воду. Консервирование Разложите горячую тушенку по стерилизованным банкам.

Залейте бульоном и закатайте крышками.

Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.

Как хранить

Готовую тушенку лучше держать в прохладном, темном месте. Она отлично подходит для приготовления гречки, макарон или просто в качестве сытного мясного блюда.

Уточнения

Тушёное мясо — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушёнка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд.

