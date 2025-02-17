Мясо тает во рту: готовлю тушенку по этому рецепту, и все просят добавки

Магазинная тушенка часто разочаровывает: то мясо жесткое, то жира слишком много, то вкус оставляет желать лучшего. Но есть решение — приготовить настоящую домашнюю тушенку, которая будет нежной, ароматной и насыщенной.
Подготовка мяса
Тушение
Консервирование
Готовую тушенку лучше держать в прохладном, темном месте. Она отлично подходит для приготовления гречки, макарон или просто в качестве сытного мясного блюда.
Тушёное мясо — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушёнка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд.
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