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Мясо тает во рту: готовлю тушенку по этому рецепту, и все просят добавки

1:22
Еда

Магазинная тушенка часто разочаровывает: то мясо жесткое, то жира слишком много, то вкус оставляет желать лучшего. Но есть решение — приготовить настоящую домашнюю тушенку, которая будет нежной, ароматной и насыщенной.

тушенка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тушенка

Что понадобится

  • Говядина — 900 г (лучше с небольшим количеством жира)
  • Лавровый лист — 2-3 шт.
  • Перец горошком — 5-7 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Вода — для тушения

Как приготовить тушенку дома

  1. Подготовка мяса

    • Нарежьте говядину крупными кусками.
    • Обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки в глубокой кастрюле или казане.

  2. Тушение

    • Добавьте лавровый лист, перец и соль.
    • Залейте мясо водой так, чтобы она полностью его покрывала.
    • Доведите до кипения, снимите пену и убавьте огонь.
    • Тушите под крышкой 4-6 часов, периодически подливая воду.

  3. Консервирование

    • Разложите горячую тушенку по стерилизованным банкам.
    • Залейте бульоном и закатайте крышками.
    • Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.

Как хранить

Готовую тушенку лучше держать в прохладном, темном месте. Она отлично подходит для приготовления гречки, макарон или просто в качестве сытного мясного блюда.

Уточнения

Тушёное мясо — консервированный мясной продукт, получаемый из стерилизованного мяса, приготовленного в собственном соку. Тушёнка как продукт полностью готова к самостоятельному употреблению, может входить в состав других блюд.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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