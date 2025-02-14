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Заварной крем: пошаговый рецепт идеального десерта

1:52
Еда

Ингредиенты:

крем
Фото: Own work by Deepesh chadha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
крем
  1. Молоко — 500 мл.
  2. Яйца — 4 шт.
  3. Сахар — 150 г.
  4. Мука — 40 г.
  5. Ванильный сахар — 10 г (или ванилин).
  6. Сливочное масло — 50 г.

Приготовление:

1. Подготовка яиц. Разделите яйца на желтки и белки. Белки нам пока не понадобятся, поэтому уберите их в холодильник для других рецептов.

2. Смешивание сухих ингредиентов. В миске смешайте муку и обычный сахар. Добавьте к ним яичные желтки и тщательно перемешайте до однородной массы.

3. Подогрев молока. В кастрюле доведите молоко до кипения. Затем снимите кастрюлю с огня и добавьте немного горячего молока в яичную смесь, постоянно помешивая. Это поможет избежать свертывания желтков.

4. Варим крем. Перелейте всю яичную массу обратно в кастрюлю с молоком и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивайте, чтобы крем не пригорел. Варите до тех пор, пока масса не загустеет. Крем готов, когда он станет густым и гладким.

5. Добавление масла и ванильного сахара. Когда крем будет готов, снимите его с огня и добавьте сливочное масло и ванильный сахар. Хорошо перемешайте до полного растворения масла.

6. Охлаждение. Накройте поверхность крема пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности крема (это предотвратит образование корочки). Дайте крему остыть до комнатной температуры, а затем уберите его в холодильник минимум на час перед использованием.

Теперь ваш заварной крем готов! 

Уточнения

Заварной крем — кондитерский крем, приготовленный методом варки из молока, сливок или воды, яиц, сахара, муки или крахмала.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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