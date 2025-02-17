Здоровая печень невозможна, если в рационе есть эти привычные продукты

Все знают, что печень страдает от алкоголя, сладкого, мучного и жирного. Но доктор Александр Мясников расширил этот список, назвав продукты, которые медленно и незаметно разрушают главный фильтр организма.
По словам врача, если в рационе много вредных продуктов, здоровые клетки печени (гепатоциты) замещаются жировой тканью, а затем и рубцовой. Это ведет к жировому гепатозу и серьезным заболеваниям, вплоть до цирроза.
Доктор Мясников советует ограничить или исключить:
"Я не зря говорю, не ешьте ничего белого. Всё белое для печени нежелательно. Всё, что очень быстро усваивается, всё рафинированное — для печени вредно", — подчеркнул специалист.
Лучше заменить рафинированные углеводы на цельнозерновые продукты, уменьшить потребление сахара и животных жиров. Эти простые изменения помогут сохранить печень здоровой.
Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных.
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