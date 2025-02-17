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Здоровая печень невозможна, если в рационе есть эти привычные продукты

1:11
Еда

Все знают, что печень страдает от алкоголя, сладкого, мучного и жирного. Но доктор Александр Мясников расширил этот список, назвав продукты, которые медленно и незаметно разрушают главный фильтр организма.

Хлеб
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хлеб

Как еда разрушает печень

По словам врача, если в рационе много вредных продуктов, здоровые клетки печени (гепатоциты) замещаются жировой тканью, а затем и рубцовой. Это ведет к жировому гепатозу и серьезным заболеваниям, вплоть до цирроза.

Какие продукты особенно опасны

Доктор Мясников советует ограничить или исключить:

  • Белый хлеб
  • Сахар
  • Белую муку
  • Белые макароны
  • Белый рис

"Я не зря говорю, не ешьте ничего белого. Всё белое для печени нежелательно. Всё, что очень быстро усваивается, всё рафинированное — для печени вредно", — подчеркнул специалист.

Что делать, чтобы сохранить здоровье печени

Лучше заменить рафинированные углеводы на цельнозерновые продукты, уменьшить потребление сахара и животных жиров. Эти простые изменения помогут сохранить печень здоровой.

Уточнения

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций. Печень является самой крупной железой позвоночных.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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