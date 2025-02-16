Теперь не ем креветки по-другому — только этот быстрый и вкусный рецепт

Жареные креветки — это быстрый и невероятно вкусный вариант для ужина или закуски. Они идеально сочетаются с рисом, пастой, овощами и даже сами по себе. Но чтобы креветки получились нежными и сочными, а не резиновыми, важно правильно их приготовить.
Если креветки замороженные, их нужно разморозить. Лучший способ — залить их холодной водой на 15-20 минут, затем тщательно промыть и обсушить бумажными полотенцами.
Жареные креветки отлично сочетаются с рисом, пастой, свежими овощами или просто ломтиком хрустящего хлеба. Они настолько вкусные, что исчезают со стола за считаные минуты!
Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.
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