Теперь не ем креветки по-другому — только этот быстрый и вкусный рецепт

Жареные креветки — это быстрый и невероятно вкусный вариант для ужина или закуски. Они идеально сочетаются с рисом, пастой, овощами и даже сами по себе. Но чтобы креветки получились нежными и сочными, а не резиновыми, важно правильно их приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by april kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные креветки

Что понадобится для идеальных креветок

Очищенные креветки — 500 г

Оливковое или сливочное масло — 2-3 ст. л. (можно использовать смесь)

Чеснок — 2-3 зубчика

Соль и черный перец — по вкусу

Лимонный сок — 1 ст. л.

Свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи

Подготовка креветок

Если креветки замороженные, их нужно разморозить. Лучший способ — залить их холодной водой на 15-20 минут, затем тщательно промыть и обсушить бумажными полотенцами.

Как жарить креветки правильно

Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне. Добавьте масло (оливковое, сливочное или их смесь). Обжарьте чеснок — нарежьте его мелко и подрумяньте в масле до золотистого цвета, не допуская подгорания. Добавьте креветки в горячее масло и увеличьте огонь. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми. Важно не передержать, иначе креветки станут жесткими. Добавьте соль, перец и лимонный сок, быстро перемешайте и снимите сковороду с огня. Украсьте зеленью и подавайте горячими.

С чем подавать

Жареные креветки отлично сочетаются с рисом, пастой, свежими овощами или просто ломтиком хрустящего хлеба. Они настолько вкусные, что исчезают со стола за считаные минуты!

Уточнения

Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.

