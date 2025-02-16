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Теперь не ем креветки по-другому — только этот быстрый и вкусный рецепт

Еда

Жареные креветки — это быстрый и невероятно вкусный вариант для ужина или закуски. Они идеально сочетаются с рисом, пастой, овощами и даже сами по себе. Но чтобы креветки получились нежными и сочными, а не резиновыми, важно правильно их приготовить.

Жареные креветки
Фото: commons.wikimedia.org by april kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные креветки

Что понадобится для идеальных креветок

  • Очищенные креветки — 500 г
  • Оливковое или сливочное масло — 2-3 ст. л. (можно использовать смесь)
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Соль и черный перец — по вкусу
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Свежая зелень (петрушка, укроп) — для подачи

Подготовка креветок

Если креветки замороженные, их нужно разморозить. Лучший способ — залить их холодной водой на 15-20 минут, затем тщательно промыть и обсушить бумажными полотенцами.

Как жарить креветки правильно

  1. Разогрейте сковороду с толстым дном на среднем огне. Добавьте масло (оливковое, сливочное или их смесь).
  2. Обжарьте чеснок — нарежьте его мелко и подрумяньте в масле до золотистого цвета, не допуская подгорания.
  3. Добавьте креветки в горячее масло и увеличьте огонь. Обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны, пока они не станут розовыми. Важно не передержать, иначе креветки станут жесткими.
  4. Добавьте соль, перец и лимонный сок, быстро перемешайте и снимите сковороду с огня.
  5. Украсьте зеленью и подавайте горячими.

С чем подавать

Жареные креветки отлично сочетаются с рисом, пастой, свежими овощами или просто ломтиком хрустящего хлеба. Они настолько вкусные, что исчезают со стола за считаные минуты!

Уточнения

Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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