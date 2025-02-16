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Я ел черешню килограммами, пока не узнал, чем это грозит

1:49
Еда

Сезон черешни — это время, когда сложно удержаться и не съесть сразу целую горсть сочных ягод. Но можно ли есть черешню в неограниченных количествах? Эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1" предупреждают: даже у самой полезной ягоды есть своя норма.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Почему черешня полезна

Черешня богата калием, который регулирует водно-солевой баланс в организме. Это особенно важно для профилактики гипертонии, которая часто развивается из-за избытка натрия. Кроме того, ягода обладает противовоспалительными свойствами благодаря содержанию салицилатов, что делает её полезной после физических нагрузок и активной работы.

Как черешня влияет на настроение и сон

Эта ягода не только вкусная, но и может улучшать качество сна и настроение. В ней содержится триптофан — аминокислота, из которой организм вырабатывает серотонин (гормон радости). Кроме того, черешня богата мелатонином, который помогает регулировать биоритмы сна. Некоторые исследования показывают, что 100 мл черешневого сока перед сном могут действовать как мягкое снотворное.

Сколько черешни можно есть без вреда

В 100 г черешни содержится 50 ккал и 10 г углеводов. Это немного, но людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью стоит учитывать этот факт. 200-400 г в день - допустимая норма, но лучше разбивать её на несколько приемов, чтобы избежать резких скачков сахара.

Черешня — вкусная и полезная ягода, но даже у неё есть своя мера. Лучше есть её небольшими порциями, чтобы получить максимум пользы без вреда для здоровья.

Уточнения

Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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