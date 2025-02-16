Я ел черешню килограммами, пока не узнал, чем это грозит

Сезон черешни — это время, когда сложно удержаться и не съесть сразу целую горсть сочных ягод. Но можно ли есть черешню в неограниченных количествах? Эксперты программы "О самом главном" на канале "Россия 1" предупреждают: даже у самой полезной ягоды есть своя норма.
Черешня богата калием, который регулирует водно-солевой баланс в организме. Это особенно важно для профилактики гипертонии, которая часто развивается из-за избытка натрия. Кроме того, ягода обладает противовоспалительными свойствами благодаря содержанию салицилатов, что делает её полезной после физических нагрузок и активной работы.
Эта ягода не только вкусная, но и может улучшать качество сна и настроение. В ней содержится триптофан — аминокислота, из которой организм вырабатывает серотонин (гормон радости). Кроме того, черешня богата мелатонином, который помогает регулировать биоритмы сна. Некоторые исследования показывают, что 100 мл черешневого сока перед сном могут действовать как мягкое снотворное.
В 100 г черешни содержится 50 ккал и 10 г углеводов. Это немного, но людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью стоит учитывать этот факт. 200-400 г в день - допустимая норма, но лучше разбивать её на несколько приемов, чтобы избежать резких скачков сахара.
Черешня — вкусная и полезная ягода, но даже у неё есть своя мера. Лучше есть её небольшими порциями, чтобы получить максимум пользы без вреда для здоровья.
Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.
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