Секрет нежных эклеров раскрыт! Как добиться идеальной текстуры

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда-то эклеры были наполнены легким и воздушным кремом шантильи, который буквально вырывался наружу при первом укусе. Со временем их начинка изменилась: масляный крем с добавлением шоколада не смог заменить ту самую нежность и воздушность. Вкус остался в памяти, но найти аналог оказалось не так просто.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шоколадные эклеры

Возвращение к любимому вкусу

Однажды появилась возможность принять участие в стажировке, где предстояло освоить приготовление эклеров. Уверенность шефа в простоте процесса казалась сомнительной, особенно для тех, кто недавно взял в руки пекарский мешок. В течение нескольких смен приходилось заполнять эклеры кремом с шоколадом и кофе, что позволило вспомнить давно забытые ощущения. Попробовать приготовить их дома стало вопросом времени.

Путь к совершенству

Первая попытка не принесла ожидаемого результата: хотя вкус получился удачным, профитроли остались плоскими. Потребовался год, прежде чем появилась уверенность для новой попытки. На этот раз ошибок удалось избежать, рецепт был тщательно выверен, а пропорции — скорректированы.

Результат превзошел ожидания. Готовые эклеры буквально исчезали со стола, а их текстура вызывала удивление: "Кусаешь, а они тут же тают во рту". Так вкус детства вернулся, став итогом множества экспериментов и стремления к совершенству.

Уточнения

Экле́р (фр. éclair - "молния, вспышка") — пирожное в виде трубочки из заварного теста, покрытой помадкой, с начинкой из сливочно-масляного или заварного крема.

