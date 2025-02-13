Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Любители вкусных и сытных ужинов подтвердят: картофель с мясом по-французски — это беспроигрышный вариант. Румяная сырная корочка, сочное мясо, нежный картофель — звучит аппетитно, не правда ли? Главное — соблюсти все нюансы, и блюдо получится невероятно вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Что понадобится

Основные ингредиенты:

Свинина — 500 г

Картофель — 800 г

Твердый сыр — 200 г

Помидоры — 2 шт.

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 250 г

Оливковое масло — 3-4 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить картофель с мясом по-французски

Подготовка мяса:

Промойте свинину, нарежьте слайсами толщиной 10-15 мм, накройте пленкой и слегка отбейте. Добавьте соль, перец и специи по вкусу.

Подготовка овощей:

Картофель очистите, нарежьте тонкими кружочками, добавьте масло и приправы.

Лук и помидоры нарежьте полукольцами.

Чеснок раздавите и вмешайте в майонез с перцем.

Сыр натрите на крупной терке.

Сборка блюда:

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите ингредиенты слоями:

Картофель Свинина Лук Майонез с чесноком Помидоры Тёртый сыр

Запекание:

Отправьте форму в разогретую до 200°C духовку. Выпекайте 40 минут, пока сырная корочка не станет золотистой.

Готово! Вкуснейшее блюдо, от которого невозможно оторваться, теперь на вашем столе.

Уточнения

Мясо по-французски ("Мясо по-капитански", "Дипломат", "По-домашнему" или "Сюрприз") — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.

