Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом

Любители вкусных и сытных ужинов подтвердят: картофель с мясом по-французски — это беспроигрышный вариант. Румяная сырная корочка, сочное мясо, нежный картофель — звучит аппетитно, не правда ли? Главное — соблюсти все нюансы, и блюдо получится невероятно вкусным.
Основные ингредиенты:
Подготовка мяса:
Промойте свинину, нарежьте слайсами толщиной 10-15 мм, накройте пленкой и слегка отбейте. Добавьте соль, перец и специи по вкусу.
Подготовка овощей:
Сборка блюда:
Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите ингредиенты слоями:
Запекание:
Отправьте форму в разогретую до 200°C духовку. Выпекайте 40 минут, пока сырная корочка не станет золотистой.
Готово! Вкуснейшее блюдо, от которого невозможно оторваться, теперь на вашем столе.
Мясо по-французски ("Мясо по-капитански", "Дипломат", "По-домашнему" или "Сюрприз") — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
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