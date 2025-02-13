Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как медведи и суслики переживают зимний холод, не замерзая
Условия для возвращения западного бизнеса в Россию уже формируются
Романтика по-русски — где отметить День всех влюблённых в России
Урожай без грядки: выращиваем редис дома за пару недель
Корейская революция в уходе за собой: пять главных трендов, которые обеспечат сияющую кожу
Актёр Илья Любимов заявил, что талант Пушкина — это отклонение от нормы
EV Day в Испании: анонс новинок Kia
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Прогресс в лечении рака без разрезов: пациенты выздоравливают

Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом

1:41
Еда

Любители вкусных и сытных ужинов подтвердят: картофель с мясом по-французски — это беспроигрышный вариант. Румяная сырная корочка, сочное мясо, нежный картофель — звучит аппетитно, не правда ли? Главное — соблюсти все нюансы, и блюдо получится невероятно вкусным.

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Что понадобится

Основные ингредиенты:

  • Свинина — 500 г
  • Картофель — 800 г
  • Твердый сыр — 200 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 250 г
  • Оливковое масло — 3-4 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить картофель с мясом по-французски

Подготовка мяса:

Промойте свинину, нарежьте слайсами толщиной 10-15 мм, накройте пленкой и слегка отбейте. Добавьте соль, перец и специи по вкусу.

Подготовка овощей:

  • Картофель очистите, нарежьте тонкими кружочками, добавьте масло и приправы.
  • Лук и помидоры нарежьте полукольцами.
  • Чеснок раздавите и вмешайте в майонез с перцем.
  • Сыр натрите на крупной терке.

Сборка блюда:

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите ингредиенты слоями:

  1. Картофель
  2. Свинина
  3. Лук
  4. Майонез с чесноком
  5. Помидоры
  6. Тёртый сыр

Запекание:

Отправьте форму в разогретую до 200°C духовку. Выпекайте 40 минут, пока сырная корочка не станет золотистой.

Готово! Вкуснейшее блюдо, от которого невозможно оторваться, теперь на вашем столе.

Уточнения

Мясо по-французски ("Мясо по-капитански", "Дипломат", "По-домашнему" или "Сюрприз") — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Авто
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех Аудио 
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Новости спорта
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат Аудио 
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Последние материалы
Условия для возвращения западного бизнеса в Россию уже формируются
Романтика по-русски — где отметить День всех влюблённых в России
Урожай без грядки: выращиваем редис дома за пару недель
Корейская революция в уходе за собой: пять главных трендов, которые обеспечат сияющую кожу
Актёр Илья Любимов заявил, что талант Пушкина — это отклонение от нормы
EV Day в Испании: анонс новинок Kia
Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб
Прогресс в лечении рака без разрезов: пациенты выздоравливают
5 вещей, которые делают вашу квартиру складом хлама — избавьтесь немедленно
Ваш питомец переворачивается на спину: это может быть тревожным сигналом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.