Борщ всегда получался бледным? Этот секрет сделает его ярко-красным

Борщ — это не просто суп, а настоящее искусство. Но часто бывает, что он получается не таким ярким, как хотелось бы. Чтобы добиться насыщенного красного цвета, важно соблюдать несколько простых правил.
Больше свеклы!
Чем больше свеклы, тем насыщеннее цвет. Не стоит экономить этот ключевой ингредиент.
Добавлять зажарку в самом конце
Чем дольше варится свекла, тем бледнее становится борщ. Поэтому зажарку вводят ближе к концу приготовления.
Кислый ингредиент — секрет идеального цвета
Чтобы борщ не терял насыщенность, добавьте уксус или лимонный сок. Они помогут сохранить яркость свеклы.
Вам понадобится:
Как приготовить:
Благодаря этим хитростям ваш борщ будет не только вкусным, но и насыщенно красным!
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.