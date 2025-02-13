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Борщ всегда получался бледным? Этот секрет сделает его ярко-красным

1:50
Еда

Борщ — это не просто суп, а настоящее искусство. Но часто бывает, что он получается не таким ярким, как хотелось бы. Чтобы добиться насыщенного красного цвета, важно соблюдать несколько простых правил.

Красный борщ
Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красный борщ

Как сохранить яркость борща?

Больше свеклы!
Чем больше свеклы, тем насыщеннее цвет. Не стоит экономить этот ключевой ингредиент.

Добавлять зажарку в самом конце
Чем дольше варится свекла, тем бледнее становится борщ. Поэтому зажарку вводят ближе к концу приготовления.

Кислый ингредиент — секрет идеального цвета
Чтобы борщ не терял насыщенность, добавьте уксус или лимонный сок. Они помогут сохранить яркость свеклы.

Рецепт ярко-красного борща

Вам понадобится:

  • Говядина на кости — 500 г
  • Капуста — 400 г
  • Свекла — 1-2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Уксус 9% — 1 ст. л.
  • Соль, перец, зелень, чеснок — по вкусу

Как приготовить:

  1. Отварите мясо вместе с целой луковицей. После закипания варите на среднем огне.
  2. Достаньте мясо и лук, в бульон добавьте картофель и капусту, варите 10 мунут.
  3. На сковороде обжарьте натертую свеклу и морковь 5-7 минут.
  4. Снимите мясо с кости, нарежьте, добавьте в кастрюлю вместе с зажаркой, уксусом, солью и перцем. Варите 10-15 минут.
  5. Добавьте измельченные чеснок и зелень, дайте борщу настояться 10 минут.

Благодаря этим хитростям ваш борщ будет не только вкусным, но и насыщенно красным!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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