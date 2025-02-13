Борщ всегда получался бледным? Этот секрет сделает его ярко-красным

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ — это не просто суп, а настоящее искусство. Но часто бывает, что он получается не таким ярким, как хотелось бы. Чтобы добиться насыщенного красного цвета, важно соблюдать несколько простых правил.

Фото: commons.wikimedia.org by Maksym Kozlenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красный борщ

Как сохранить яркость борща?

Больше свеклы!

Чем больше свеклы, тем насыщеннее цвет. Не стоит экономить этот ключевой ингредиент.

Добавлять зажарку в самом конце

Чем дольше варится свекла, тем бледнее становится борщ. Поэтому зажарку вводят ближе к концу приготовления.

Кислый ингредиент — секрет идеального цвета

Чтобы борщ не терял насыщенность, добавьте уксус или лимонный сок. Они помогут сохранить яркость свеклы.

Рецепт ярко-красного борща

Вам понадобится:

Говядина на кости — 500 г

Капуста — 400 г

Свекла — 1-2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Картофель — 2 шт.

Уксус 9% — 1 ст. л.

Соль, перец, зелень, чеснок — по вкусу

Как приготовить:

Отварите мясо вместе с целой луковицей. После закипания варите на среднем огне. Достаньте мясо и лук, в бульон добавьте картофель и капусту, варите 10 мунут. На сковороде обжарьте натертую свеклу и морковь 5-7 минут. Снимите мясо с кости, нарежьте, добавьте в кастрюлю вместе с зажаркой, уксусом, солью и перцем. Варите 10-15 минут. Добавьте измельченные чеснок и зелень, дайте борщу настояться 10 минут.

Благодаря этим хитростям ваш борщ будет не только вкусным, но и насыщенно красным!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



