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Попробуйте приготовить нежнейшие испанские пончики чуррос по этому рецепту

1:52
Еда

Чуррос — испанские пончики в виде сердечек. Главное при их приготовлении — хорошее заварное тесто.

пончик
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пончик

Ингредиенты для теста: 150 г воды, 150 г молока, 270 г сливочного масла 82,5 %, 240 г муки, 360 г яиц, 4 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли.

Ещё вам понадобится: растительное масло для жарки и сахар с корицей для посыпки.

Приготовление:

  1. В сотейник добавьте воду, молоко, масло, сахар и соль и доведите на сильном огне до кипения.
  2. Просейте муку и разом всыпьте её в жидкую смесь, при этом активно всё перемешивая, заварите тесто.
  3. Когда на дне сотейника будет белёсый налёт, а тесто будет отставать от стенок, переложите его в дежу миксера и дайте немного остыть.
  4. Когда тесто остынет, добавьте яйца по одному, вымешивая тесто насадкой "весло". Готовое тесто должно медленно стекать с насадки.
  5. Отправьте тесто в холодильник на пару часов, накрыв пищевой плёнкой в контакт.
  6. Переложите тесто в кондитерский мешок и отсаживайте пончики насадкой "звезда" на лист пергамента и подморозьте в течение 15-20 минут.
  7. Разогрейте подсолнечное масло в сотейнике с толстым дном. Проверить готовность фритюра можно, бросив кусочек сырого теста в масло, если оно запузырится, значит можно жарить.
  8. Убавьте огонь до среднего, обжаривайте пончики, переворачивая их шумовкой, до золотистого цвета.
  9. Готовый пончик выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, после чего обваляйте его в смеси сахара с корицей.

 

 

Уточнения

Чу́ррос также чу́рро (исп. churros) — сладкая обжаренная выпечка из заварного теста, имеющая в сечении вид многоконечной звезды или просто круглая в сечении. Родиной чуррос считается Испания, где чуррос традиционно подают на завтрак.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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