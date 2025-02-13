Любовь в каждом кусочке: как приготовить пирожное Красный Бархат для вашей второй половинки

5:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Red Velvet Brownies — это удивительное сочетание нежных брауни и классического красного бархатного торта. Яркие красные крошки и щедрый слой роскошной сливочной глазури делают их изысканным лакомством для любого мероприятия.

Если вы ищете особое угощение для праздничного стола, например, на День святого Валентина, или просто хотите насладиться насыщенным вкусом красного бархата, этот рецепт вас точно не разочарует.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers Пирожное красный бархат

Ингредиенты

Для приготовления брауни "Красный бархат" мы используем простые компоненты, схожие с теми, которые входят в состав традиционного торта "Красный бархат", но адаптированные для достижения идеальной текстуры домашнего брауни, сообщает Bonnibakery.

Вот перечень ингредиентов для брауни "Красный бархат":

Сливочное масло

Белый сахар

Светло-коричневый сахар

Яйца

Ваниль

Какао-порошок

Растительное масло

Мука

Уксус

Кукурузный крахмал

Красный пищевой краситель

Белая шоколадная крошка (по желанию)

Сливочный сыр

Сахарная пудра

Способ приготовления

Эти домашние красные бархатные брауни очень просты в приготовлении, и для этого не потребуются сложные инструменты. Настоятельно рекомендуем воспользоваться кухонными весами для точного измерения ингредиентов, чтобы добиться наилучшего результата.

1. Разогрейте духовку до 335°F (170°C) и застелите квадратную форму для выпечки размером 8 дюймов пергаментной бумагой.

2. Растопите масло в микроволновой печи, прогревая его по 30 секунд, пока оно полностью не расстает.

3. Перелейте растопленное масло в большую миску и добавьте сахар и светло-коричневый сахар. Хорошо перемешайте всё венчиком. Вы можете использовать электрический миксер, но этот рецепт достаточно прост, чтобы сделать его вручную, что иногда может быть даже лучше, поскольку миксер может взбить слишком много воздуха.

4. Добавьте яичный желток и ваниль, взбивая до однородного состояния.

5. К жидким ингредиентам добавьте растительное масло и какао-порошок, тщательно перемешайте.

6. Отложите пару столовых ложек теста в маленькую миску, добавьте в нее красный пищевой краситель в гелевой форме и перемешивайте до полного растворения. Затем добавьте эту смесь в основное тесто и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся.

Убедитесь, что вы используете красный гелевый краситель, так как жидкий не даст вам желаемого яркого цвета. В это время тесто будет выглядеть темным и насыщенным, но по мере выпекания оно станет более светлым и примет классический оттенок красного бархата.

7. Смените венчик на деревянную ложку или резиновую лопатку и добавьте сухие ингредиенты: муку, кукурузный крахмал и соль. Хорошо смешайте, чтобы не осталось комочков.

8. Добавьте уксус и тщательно перемешайте, это поможет добиться характерного вкуса красного бархата.

9. Если желаете, на этом этапе можно добавить немного белой шоколадной крошки.

10. Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте в предварительно разогретой духовке в течение 20-25 минут. Верх должен быть застывшим, а зубочистка, вставленная в центр, должна выходить либо чистой, либо с влажными крошками. Не перепекайте брауни, иначе они потеряют свою замечательную текстуру.

11. Дайте брауни остыть в течение часа, прежде чем перенести их на решетку для охлаждения. Позвольте им полностью остыть перед тем, как покрывать глазурью и нарезать.

Приготовление глазури из сливочного сыра

1. Взбейте масло и сливочный сыр до получения однородной массы. Убедитесь, что оба ингредиента комнатной температуры для лучшего смешивания. Рекомендуется использовать стационарный или электрический миксер с насадкой-лопаткой.

2. Постепенно добавляйте сахарную пудру, взбивая на низкой скорости, чтобы избежать распыления. Накройте верхнюю часть миксера полотенцем, чтобы сахарная пудра не разлеталась.

3. Когда обложка пыли исчезнет, включите миксер на высокую скорость и взбивайте несколько минут, пока глазурь не станет кремовой и воздушной.

4. Проверьте консистенцию глазури: если хотите, чтобы она была гуще, добавьте еще немного сахарной пудры и продолжайте взбивать до достижения желаемой консистенции.

5. Добавьте ваниль и продолжайте взбивать ещё несколько секунд.

Нанесите глазурь из сливочного сыра ровным слоем на остывшие пирожные "Красный бархат". Нарежьте брауни на 16 кусочков и подавайте.

Если хотите, чтобы глазурь из сливочного сыра была украшена красной крошкой, отрежьте небольшой кусочек от одного края пирожного перед нанесением глазури, раскрошите его пальцами и посыпьте сверху для классического оформления в стиле красного бархатного торта.

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown — «коричневый»; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога. Традиционно для американской кухни.



