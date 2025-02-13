Чем заменить масло и сыр: диетическая и полезная намазка на хлеб

Что намазать на хлеб, чтобы было вкусно и полезно? Вопрос, который волнует многих. Продолжаем давать простые рецепты, которые не отнимут много времени.
Сэндвичи и бутерброды — блюда, которые отлично вписываются в завтрак. Однако нередко они употребляются с маргарином, сливочным маслом, сливочным или творожным сыром. Все эти намазки нельзя назвать полезными. Они ведут к ожирению и порче здоровья. Рассмотрим альтернативу в виде хумуса.
Эта намазка готовится в несколько простых шагов:
Эта смесь отлично сочетается с цельнозерновым хлебом и хлебцами. Она богата витаминами, минералами и полезными жирами.
Тахи́ни тахи́на или тхи́на (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов. В состав тахини входит перемолотое семя кунжута (100 %).
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.