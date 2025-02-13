Любите азиатскую кухню? Этот маринад с имбирём сделает курицу и рыбу идеально нежными

Не знаете, куда добавить имбирь? Эта полезная специя, доступная как в свежем, так и в сушёном виде, известна своей универсальностью. Нутрициолог Светлана Синиченко поделилась рекомендациями по блюдам и напиткам, в которых имбирь проявляет свой вкус наилучшим образом. Ее советы были опубликованы на портале sb.by.
Имбирь можно добавлять не только в чай, но и в разнообразные напитки. Попробуйте смешивать его со смузи и коктейлями. Лучшие сочетания для этой специи — яблоки, морковь и апельсин.
Свежий имбирь станет отличным ингредиентом для овощных салатов и их заправок. Рыба, курица и красное мясо, замаринованные в смеси из имбиря, чеснока и соевого соуса, раскроют новые оттенки вкуса. Этот подход широко используется в большинстве азиатских рецептов.
Кроме того, сушеный имбирь идеально подойдёт для теста пряников, кексов и пирогов, прекрасно сочетаясь с почти всеми пряностями.
"Как видите, имбирь способен обогатить вкус практически любого блюда, от напитков до сложных кулинарных шедевров", — подытожила специалист.
Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
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Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.