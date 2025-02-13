Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европейская страна сделала россиянам скидку на летние туры
Аккумуляторы, которые выходят из строя быстрее, чем должны – в чём подвох
Любовь в каждом кусочке: как приготовить пирожное Красный Бархат для вашей второй половинки
Как вернуть силу и блеск осветленным волосам? Секрет раскрыт
Песок в кошачьем лотке: экономия или головная боль
Выгодные возможности для регионов России — одобрены кредиты под 3%
Раздобревший блогер Дава показал, как готовится стать отцом
Эти удобрения решат всё! Дыни вырастут огромными, сладкими и ароматными
Приоритетное направление. СКФУ планирует начать производство солнечных батарей для космических аппаратов

Любите азиатскую кухню? Этот маринад с имбирём сделает курицу и рыбу идеально нежными

1:17
Еда

Не знаете, куда добавить имбирь? Эта полезная специя, доступная как в свежем, так и в сушёном виде, известна своей универсальностью. Нутрициолог Светлана Синиченко поделилась рекомендациями по блюдам и напиткам, в которых имбирь проявляет свой вкус наилучшим образом. Ее советы были опубликованы на портале sb.by.

Корень имбиря
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корень имбиря

Имбирь можно добавлять не только в чай, но и в разнообразные напитки. Попробуйте смешивать его со смузи и коктейлями. Лучшие сочетания для этой специи — яблоки, морковь и апельсин.

Свежий имбирь станет отличным ингредиентом для овощных салатов и их заправок. Рыба, курица и красное мясо, замаринованные в смеси из имбиря, чеснока и соевого соуса, раскроют новые оттенки вкуса. Этот подход широко используется в большинстве азиатских рецептов.

Кроме того, сушеный имбирь идеально подойдёт для теста пряников, кексов и пирогов, прекрасно сочетаясь с почти всеми пряностями.

"Как видите, имбирь способен обогатить вкус практически любого блюда, от напитков до сложных кулинарных шедевров", — подытожила специалист.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothiesmooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Певица Анна Седокова заявила, что официально стала бабушкой
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова заявила, что официально стала бабушкой
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой
Авто
Прикурили чужую машину — а теперь ремонтируют свою: распространённая ошибка зимой Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова Кавказ — это не только кузница, житница, здравница, но и безопасность России Сергей Лебедев Подземная Великая Китайская стена. Что известно про секретный город для ядерных ракет Дмитрий Плотников
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Последние материалы
Международные автоперевозки между Россией и Китаем станут проще благодаря визовому упрощению
США против штата Нью-Йорк. Минюст США подал иск против штата Нью-Йорк
Британский бизнес в ожидании — компании готовятся к последствиям торговой войны Трампа
Два комплекта шин – реальная экономия или бесполезная трата денег
Осьминоги: их способности и удивительные факты, о которых вы не знали
Блокировка Рады и крики "Позор!" — что происходит?
Любите азиатскую кухню? Этот маринад с имбирём сделает курицу и рыбу идеально нежными
Скандалы в семье Кадышевой: что скрывает её сын?
Ротация ВСУ в Курской области сорвана: Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав
Стабильный спрос: банки не фиксируют рост интереса к иностранной валюте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.