Любите азиатскую кухню? Этот маринад с имбирём сделает курицу и рыбу идеально нежными

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Не знаете, куда добавить имбирь? Эта полезная специя, доступная как в свежем, так и в сушёном виде, известна своей универсальностью. Нутрициолог Светлана Синиченко поделилась рекомендациями по блюдам и напиткам, в которых имбирь проявляет свой вкус наилучшим образом. Ее советы были опубликованы на портале sb.by.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корень имбиря

Имбирь можно добавлять не только в чай, но и в разнообразные напитки. Попробуйте смешивать его со смузи и коктейлями. Лучшие сочетания для этой специи — яблоки, морковь и апельсин.

Свежий имбирь станет отличным ингредиентом для овощных салатов и их заправок. Рыба, курица и красное мясо, замаринованные в смеси из имбиря, чеснока и соевого соуса, раскроют новые оттенки вкуса. Этот подход широко используется в большинстве азиатских рецептов.

Кроме того, сушеный имбирь идеально подойдёт для теста пряников, кексов и пирогов, прекрасно сочетаясь с почти всеми пряностями.

"Как видите, имбирь способен обогатить вкус практически любого блюда, от напитков до сложных кулинарных шедевров", — подытожила специалист.

Уточнения

Сму́зи (от англ. smoothie ← smooth «однородный, мягкий, приятный») — густой напиток в виде смешанных в блендере или миксере ягод, фруктов или овощей (обычно одного вида) с возможным добавлением молока, сока, льда, растительного масла и т. д.



