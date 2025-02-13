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Козье молоко – ценный продукт или риск для здоровья? Выбираем безопасный вариант

2:01
Еда

Козье молоко очень богато полезными веществами. Для людей с непереносимостью лактозы этот продукт является отличной заменой. Как выбрать и хранить козье молоко, рассказало издание "ОСН".

Растительное молоко
Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Растительное молоко

Напомним, преимущества козьего молока заключаются в его высокой усвояемости и низкой аллергенности. Также в продукте содержатся антиоксиданты, кальций, витамин А, олигосахариды, полезные жирные кислоты и другие ценные вещества. Употребление козьего молока способно благотворно повлиять на состояние кишечника, костей, иммунитета и всего организма в целом.

К выбору этого продукта стоит подходить ответственно. Важно, чтобы молоко было свежим, а упаковка герметичная. Оцените срок годности и качество хранения. Если срок подходит к концу или товар продается по скидке, лучше отказаться от его покупки.

В идеале приобретать козье молоко у фермеров, однако важно быть уверенными в их добросовестности. Здесь очень важны условия производства. Частные хозяйства могут халатно относиться к этому вопросу.

При покупке обратите внимание на цвет молока. Оно должно быть белоснежным. Белее, чем коровье. Также важно, чтобы молоко не пахло плесенью или навозом, а вот характерный специфический аромат — это нормально. Консистенция продукта должна быть однородная. Не допускается наличие комков, кусков, расслоений, хлопьев и пены. Последняя говорит о наличии стабилизаторов или нарушении технологий.

Для хранения продукта подойдет холодильная камера с температурой 4-6 °С. В течение недели продукт можно употреблять. Если нужно более длительное хранение, то в этом поможет одноразовая заморозка молока.

Размораживать нужно естественным путем — без нагрева.

Уточнения

Ко́зье молоко́ — естественное природное материнское молоко, вырабатываемое в виде секрета молочных желёз млекопитающих козами (лат. Capra hircus) для кормления своих новорождённых козлят и используемое людьми после дойки одомашненных и сельскохозяйственных животных козоводства в качестве пищевого продукта (питья) и/или сырья для производства разнообразных кулинарных изделий и блюд.

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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