Приготовь фондю дома! Понадобится много шоколада и кастрюля

Повар Андрей Чернышев поделился рецептом шоколадного фондю. Для приготовления специальная фондюшница не потребуется.
Ее можно заменить любой глубокой емкостью с толстым дном и стенками, например кастрюлей, казаном или воком.
"Важно, что приготовление фондю требует поддержания высокой температуры", — цитирует повара "СЭ".
А чтобы масса оставалась вязкой, нужно поставить емкость на подставку с горящей свечой. Огонь будет поддерживать плавление, отметил Чернышев.
По его словам, помешивать шоколад можно будет деревянной ложкой или лопаткой.
Фондю́ (фр. fondue — растопленный, расплавленный, тянущийся) — национальное блюдо швейцарской кухни, также распространённое в граничащих с Швейцарией районах Франции и Италии.
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