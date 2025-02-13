Приготовь фондю дома! Понадобится много шоколада и кастрюля

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Повар Андрей Чернышев поделился рецептом шоколадного фондю. Для приготовления специальная фондюшница не потребуется.

Фото: commons.wikimedia.org by FotoosVanRobin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколадный пирог

Ее можно заменить любой глубокой емкостью с толстым дном и стенками, например кастрюлей, казаном или воком.

"Важно, что приготовление фондю требует поддержания высокой температуры", — цитирует повара "СЭ".

А чтобы масса оставалась вязкой, нужно поставить емкость на подставку с горящей свечой. Огонь будет поддерживать плавление, отметил Чернышев.

По его словам, помешивать шоколад можно будет деревянной ложкой или лопаткой.

Вам понадобятся:

200 г темного шоколада

150 мл жирных сливок

корица

ваниль или перец добавьте по желанию.

Как готовить?

Разломите шоколад и расплавьте его, затем влейте сливки, постоянно помешивая. После этого добавьте специи и перемешайте. Кстати, шоколадное фондю идеально сочетается с клубникой, бананами, яблоками и персиками.

Уточнения

Фондю́ (фр. fondue — растопленный, расплавленный, тянущийся) — национальное блюдо швейцарской кухни, также распространённое в граничащих с Швейцарией районах Франции и Италии.

