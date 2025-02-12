Свинина по цене красной икры: какие виды мяса резко подорожали?

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Все меньше россиян могут позволить себе несколько раз в неделю есть мясо. Дело в том, что оно резко подорожало в цене. Сильнее всего за год цена подскочила на свиную грудинку — чуть ли не в полтора раза.

Фото: commons.wikimedia.org by anokarina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённые крылышки

Подорожали и куриные крылышки и филе.

А вот куриные бедрышки и голени, а также свиные окорока упали в цене.

"Такой высокий рост цены на грудинку вызывает у меня сомнения, эти данные надо перепроверять, — цитирует KP. RU ресторатора Сергея Миронова.

Он заявил, что подорожание мяса курицы было очевидным.

"На фоне нехватки работников растет стоимость труда, плюс рост стоимости кормов, производственных затрат. Второй фактор — высокая ключевая ставка, надо отдавать кредиты, и это тоже сказывается на цене", — перечислил он.

Миронов добавил, что опережающий рост цен на крылышки связан, в основном, с ростом заказов со стороны предприятий быстрого питания, это, главным образом, крылышки во фритюре.

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

