Свинина по цене красной икры: какие виды мяса резко подорожали?

Все меньше россиян могут позволить себе несколько раз в неделю есть мясо. Дело в том, что оно резко подорожало в цене. Сильнее всего за год цена подскочила на свиную грудинку — чуть ли не в полтора раза.
Подорожали и куриные крылышки и филе.
А вот куриные бедрышки и голени, а также свиные окорока упали в цене.
"Такой высокий рост цены на грудинку вызывает у меня сомнения, эти данные надо перепроверять, — цитирует KP. RU ресторатора Сергея Миронова.
Он заявил, что подорожание мяса курицы было очевидным.
"На фоне нехватки работников растет стоимость труда, плюс рост стоимости кормов, производственных затрат. Второй фактор — высокая ключевая ставка, надо отдавать кредиты, и это тоже сказывается на цене", — перечислил он.
Миронов добавил, что опережающий рост цен на крылышки связан, в основном, с ростом заказов со стороны предприятий быстрого питания, это, главным образом, крылышки во фритюре.
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
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