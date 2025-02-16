Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конфеты могут быть полезными: неожиданный взгляд на сладости
Неожиданный секрет быстрой продажи жилья: 5 важных факторов
Климатические катаклизмы прошлого: уроки для будущего
На отдых в Таджикистан. В 2024 году российских туристов в Таджикистане стало больше
Простые приемы, чтобы избавиться от эффекта запавших глаз
Как накопить 10 миллионов и выйти на пенсию раньше
Февраль — ключевой месяц для посева! Какие овощи нужно посадить сейчас
Бдительность на отдыхе: как не стать жертвой мошенников в чужой стране
Хотите, чтобы креветки оставались нежными? Тогда размораживайте их так

Как цвет сельди поможет определить свежесть — секрет, о котором мало кто знает

1:43
Еда

Сельдь — не просто вкусная закуска, а настоящий кладезь полезных веществ. Омега-3, магний, цинк, витамины группы B и другие микроэлементы делают её отличным выбором для рациона. Но вот незадача — если рыба неправильно хранилась или засолена с избытком соли, её польза может превратиться в вред. Как выбрать правильную сельдь и не ошибиться?

сельдь
Фото: flickr.com by Atle Grimsby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сельдь

Главное — смотреть на цвет рыбы

Первое, на что стоит обратить внимание — оттенок сельди. Свежая тушка должна быть светлой или слегка розоватой. Если же рыба приобрела желтоватый цвет, это сигнал, что её жиры начали окисляться. Такие экземпляры называют "ржавыми", и пользы в них уже мало.

Глаза и шкурка расскажут всю правду

Ясные, прозрачные глаза — признак свежей сельди. Если они мутные, значит, рыба уже не первой свежести. Обратите внимание и на шкурку: она должна быть целой, без повреждений. Если кожа разваливается или выглядит рыхлой, значит, рыба долго лежала и потеряла качество.

Соль в сельди: как её уменьшить

Единственный минус этой рыбы — большое количество соли. Особенно много её в бочковой сельди, которую консервируют по нормативам, добавляя больше соли в тёплый сезон. Если хотите менее солёную рыбу, выбирайте варианты в вакуумной упаковке — в них соли меньше. Также можно вымочить рыбу в молоке или воде перед употреблением, чтобы избавиться от лишней соли.

Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться вкусной и полезной сельдью, не рискуя своим здоровьем!

Уточнения

Сельди — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Еда и рецепты
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
ВАЗ-2101. История знаменитого народного автомобиля Копейка Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
Последние материалы
Простые приемы, чтобы избавиться от эффекта запавших глаз
Как накопить 10 миллионов и выйти на пенсию раньше
Февраль — ключевой месяц для посева! Какие овощи нужно посадить сейчас
Бдительность на отдыхе: как не стать жертвой мошенников в чужой стране
Хотите, чтобы креветки оставались нежными? Тогда размораживайте их так
Теперь мои сырники пышные, как в детстве: рецепт, который всегда получается
У бабушки в глухой деревне: Татьяна Брухунова нашла оправдание своим антигламурным фотографиям
9 упражнений на растяжку после тренировки: увеличьте эффективность ваших усилий
Обезболивающие мази: как выбрать эффективное средство без побочных эффектов
Если холостой ход убивает мотор, почему таксисты ездят по полмиллиона километров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.