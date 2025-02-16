Как цвет сельди поможет определить свежесть — секрет, о котором мало кто знает

Сельдь — не просто вкусная закуска, а настоящий кладезь полезных веществ. Омега-3, магний, цинк, витамины группы B и другие микроэлементы делают её отличным выбором для рациона. Но вот незадача — если рыба неправильно хранилась или засолена с избытком соли, её польза может превратиться в вред. Как выбрать правильную сельдь и не ошибиться?
Первое, на что стоит обратить внимание — оттенок сельди. Свежая тушка должна быть светлой или слегка розоватой. Если же рыба приобрела желтоватый цвет, это сигнал, что её жиры начали окисляться. Такие экземпляры называют "ржавыми", и пользы в них уже мало.
Ясные, прозрачные глаза — признак свежей сельди. Если они мутные, значит, рыба уже не первой свежести. Обратите внимание и на шкурку: она должна быть целой, без повреждений. Если кожа разваливается или выглядит рыхлой, значит, рыба долго лежала и потеряла качество.
Единственный минус этой рыбы — большое количество соли. Особенно много её в бочковой сельди, которую консервируют по нормативам, добавляя больше соли в тёплый сезон. Если хотите менее солёную рыбу, выбирайте варианты в вакуумной упаковке — в них соли меньше. Также можно вымочить рыбу в молоке или воде перед употреблением, чтобы избавиться от лишней соли.
Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться вкусной и полезной сельдью, не рискуя своим здоровьем!
Сельди — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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