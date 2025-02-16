Хотите, чтобы креветки оставались нежными? Тогда размораживайте их так

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки — универсальный морепродукт, который используется в салатах, пасте, супах и закусках. Однако большинство людей совершают ошибки при их разморозке, из-за чего они теряют свою нежную текстуру и вкус. Как же сделать всё правильно и избежать неприятных сюрпризов?

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Способ №1: Холодная вода — сохранит текстуру и свежесть

Это один из самых щадящих методов. Замороженные креветки нужно поместить в герметичный пакет, чтобы они не соприкасались с водой, затем опустить в миску с холодной водой. Каждые 15-20 минут воду следует менять. Спустя 30-45 минут морепродукты полностью разморозятся, сохранив сочность.

Способ №2: Быстрое размораживание под проточной водой

Если времени мало, можно воспользоваться этим методом. Креветки выкладываются в дуршлаг и промываются под струёй холодной воды. Главное — следить, чтобы вода не была горячей, иначе морепродукты начнут вариться. Уже через 10-15 минут креветки будут готовы к приготовлению.

Способ №3: Разморозка в холодильнике — самый правильный вариант

Хотя этот метод требует больше времени, он помогает сохранить максимум вкуса и питательных веществ. Нужно просто переложить креветки из морозильника в холодильник за 8-12 часов до приготовления. Это идеальный способ, если можно запланировать ужин заранее.

Главная ошибка — размораживание при комнатной температуре

Ни в коем случае не оставляйте креветки на столе. В тёплой среде быстро размножаются бактерии, что может сделать морепродукты опасными для употребления.

Теперь вы знаете, как разморозить креветки так, чтобы они были максимально свежими и вкусными!

Уточнения

Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.



