Этот напиток пили наши предки, а мы забыли о его удивительных свойствах

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Квас — это не просто освежающий напиток, а настоящее наследие русской кухни. Его вкус ассоциируется с жаркими летними днями и беззаботным детством. Но кроме утоления жажды, квас может приносить реальную пользу организму. Какие виды этого напитка работают на здоровье, а какие стоит избегать?

Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квас в графине

Из чего делают квас и чем он полезен

Этот напиток готовят не только из хлеба, но и из овса, свеклы, черемухи, бузины и даже березового сока. В зависимости от ингредиентов он может обладать разными свойствами.

— Овсяный квас помогает избавиться от отеков, благодаря мягкому мочегонному эффекту.

— Свекольный квас расширяет сосуды, снижая давление, но его не стоит употреблять гипотоникам.

— Хлебный квас - настоящий источник пробиотиков, которые улучшают пищеварение.

Почему магазинный квас не всегда полезен

Проблема многих промышленных вариантов в том, что они подвергаются пастеризации, а значит, теряют часть полезных бактерий. К тому же в них могут добавлять консерванты, красители и усилители вкуса, которые делают напиток менее натуральным.

Чтобы получить максимум пользы, лучше выбирать натуральный ферментированный квас или готовить его самостоятельно. Тогда он действительно станет напитком для здоровья, а не просто газировкой с ароматизаторами.

Уточнения

Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.

