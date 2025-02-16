Этот напиток пили наши предки, а мы забыли о его удивительных свойствах

Квас — это не просто освежающий напиток, а настоящее наследие русской кухни. Его вкус ассоциируется с жаркими летними днями и беззаботным детством. Но кроме утоления жажды, квас может приносить реальную пользу организму. Какие виды этого напитка работают на здоровье, а какие стоит избегать?
Этот напиток готовят не только из хлеба, но и из овса, свеклы, черемухи, бузины и даже березового сока. В зависимости от ингредиентов он может обладать разными свойствами.
— Овсяный квас помогает избавиться от отеков, благодаря мягкому мочегонному эффекту.
— Свекольный квас расширяет сосуды, снижая давление, но его не стоит употреблять гипотоникам.
— Хлебный квас - настоящий источник пробиотиков, которые улучшают пищеварение.
Проблема многих промышленных вариантов в том, что они подвергаются пастеризации, а значит, теряют часть полезных бактерий. К тому же в них могут добавлять консерванты, красители и усилители вкуса, которые делают напиток менее натуральным.
Чтобы получить максимум пользы, лучше выбирать натуральный ферментированный квас или готовить его самостоятельно. Тогда он действительно станет напитком для здоровья, а не просто газировкой с ароматизаторами.
Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.
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