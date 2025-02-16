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Этот напиток пили наши предки, а мы забыли о его удивительных свойствах

1:29
Еда

Квас — это не просто освежающий напиток, а настоящее наследие русской кухни. Его вкус ассоциируется с жаркими летними днями и беззаботным детством. Но кроме утоления жажды, квас может приносить реальную пользу организму. Какие виды этого напитка работают на здоровье, а какие стоит избегать?

Квас в графине
Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квас в графине

Из чего делают квас и чем он полезен

Этот напиток готовят не только из хлеба, но и из овса, свеклы, черемухи, бузины и даже березового сока. В зависимости от ингредиентов он может обладать разными свойствами.

Овсяный квас помогает избавиться от отеков, благодаря мягкому мочегонному эффекту.
Свекольный квас расширяет сосуды, снижая давление, но его не стоит употреблять гипотоникам.
Хлебный квас - настоящий источник пробиотиков, которые улучшают пищеварение.

Почему магазинный квас не всегда полезен

Проблема многих промышленных вариантов в том, что они подвергаются пастеризации, а значит, теряют часть полезных бактерий. К тому же в них могут добавлять консерванты, красители и усилители вкуса, которые делают напиток менее натуральным.

Чтобы получить максимум пользы, лучше выбирать натуральный ферментированный квас или готовить его самостоятельно. Тогда он действительно станет напитком для здоровья, а не просто газировкой с ароматизаторами.

Уточнения

Квас — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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