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А мне никто не верил: теперь все проверяют состав перед покупкой

2:04
Еда

Протеиновые батончики стремительно ворвались в рацион тех, кто заботится о фигуре и здоровье. Высокое содержание белка, минимум сахара и удобство в употреблении сделали их популярным перекусом среди спортсменов и тех, кто просто хочет питаться правильно. Но действительно ли они так полезны, как кажется?

протеиновые батончики
Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
протеиновые батончики

Почему все едят протеиновые батончики

Современный ритм жизни не всегда позволяет полноценно питаться, а белок играет ключевую роль в восстановлении и поддержке мышц. Протеиновые батончики стали отличной альтернативой традиционным сладостям, обеспечивая чувство сытости без резкого скачка сахара в крови. К тому же, они могут стимулировать выработку гормонов и ферментов, улучшая обмен веществ.

Главное — смотреть на состав

Чтобы батончик действительно приносил пользу, в нем должно быть не менее 22% белка. Причем важно, из чего этот белок получен — лучше всего усваивается сывороточный молочный протеин. Некоторые производители добавляют менее качественные источники белка, которые не так эффективно работают в организме.

Калорийность тоже имеет значение

Идеальный протеиновый батончик содержит не более 140 килокалорий на 50 граммов. А еще лучше — 110 килокалорий. Это поможет получить пользу без лишних калорий, особенно если вы следите за фигурой.

Дополнительные бонусы: жиросжигание и ускорение метаболизма

Некоторые батончики включают жиросжигающие компоненты, такие как Л-карнитин, экстракт зеленого чая и гарцинии. Они помогают ускорить обмен веществ и поддерживать энергетический баланс, делая перекус еще более функциональным.

Выбирая протеиновый батончик, важно не поддаваться на маркетинг, а внимательно изучать состав. Тогда он действительно станет полезной частью вашего рациона, а не просто модным трендом.

Уточнения

Протеи́н — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира, а также микроорганизмов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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