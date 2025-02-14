Любовь, уют и вкуснейшая домашняя пицца: создайте незабываемый романтический вечер

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя пицца — это не только вкусно, но и романтично. Она объединяет людей, создаёт атмосферу тепла и уюта. В этот особенный день позвольте себе насладиться каждым кусочком, ведь домашняя пицца, приготовленная с любовью, станет настоящим украшением вашего стола.

Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пицца

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 300 г

Сухие дрожжи — 1/2 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1/2 ст. л.

Сливочное масло — 15 г

Вода — 200 мл

Томатный соус

Сыр

Начинка на выбор (мясо, салями, креветки, овощи)

Приготовление:

Просейте муку в большую миску. Добавьте сухие дрожжи, соль, сахар, размягченное сливочное масло и теплую воду. Замесите тесто до получения однородной массы. Накройте миску пищевой пленкой или полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 30 минут, чтобы оно поднялось. После первого подъема снова замесите тесто и оставьте его еще на 30 минут в теплом месте. Раскатайте поднявшееся тесто в круглую или прямоугольную форму, подходящую для вашей пиццы. Переложите основу на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Равномерно распределите томатный соус по поверхности теста. Добавьте выбранную начинку и посыпьте тертым сыром. Выпекайте пиццу в предварительно разогретой до 250 °C духовке в течение 5-7 минут, пока сыр не расплавится, а корочка не станет золотистой.

Готовую пиццу достаньте из духовки и ешьте с любимыми, пока не остыла!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

