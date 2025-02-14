Любовь, уют и вкуснейшая домашняя пицца: создайте незабываемый романтический вечер

Домашняя пицца — это не только вкусно, но и романтично. Она объединяет людей, создаёт атмосферу тепла и уюта. В этот особенный день позвольте себе насладиться каждым кусочком, ведь домашняя пицца, приготовленная с любовью, станет настоящим украшением вашего стола.
Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пицца
Ингредиенты:
Пшеничная мука — 300 г
Сухие дрожжи — 1/2 ч. л.
Соль — 1 ч. л.
Сахар — 1/2 ст. л.
Сливочное масло — 15 г
Вода — 200 мл
Томатный соус
Сыр
Начинка на выбор (мясо, салями, креветки, овощи)
Приготовление:
Просейте муку в большую миску. Добавьте сухие дрожжи, соль, сахар, размягченное сливочное масло и теплую воду. Замесите тесто до получения однородной массы. Накройте миску пищевой пленкой или полотенцем и оставьте тесто в теплом месте на 30 минут, чтобы оно поднялось.
После первого подъема снова замесите тесто и оставьте его еще на 30 минут в теплом месте.
Раскатайте поднявшееся тесто в круглую или прямоугольную форму, подходящую для вашей пиццы. Переложите основу на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом.
Равномерно распределите томатный соус по поверхности теста. Добавьте выбранную начинку и посыпьте тертым сыром.
Выпекайте пиццу в предварительно разогретой до 250 °C духовке в течение 5-7 минут, пока сыр не расплавится, а корочка не станет золотистой.
Готовую пиццу достаньте из духовки и ешьте с любимыми, пока не остыла!
Уточнения
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.