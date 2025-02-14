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День влюблённых: чем угостить вторую половинку, чтобы укрепить отношения

2:09
Еда

День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, — это отличная возможность порадовать своих близких и выразить им свои чувства. Если вы планируете устроить романтический ужин, то стоит обратить внимание на блюда, которые создадут праздничную атмосферу и положительно повлияют на гормональное здоровье. Об этом рассказала Ольга Ильичева, нутрициолог и руководитель научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).

Пара готовит ужин
Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара готовит ужин

"Топ в меню на праздничном столе — пряные и острые блюда, с перчинкой", — подчеркнула Ильичева.

Они не только добавят пикантности вкусу, но и поднимут настроение, уверена эксперт.

Морепродукты, такие как креветки, тунец и лосось, станут отличным выбором в этот день. Они являются источником белка, который полезен для обоих партнеров. Креветки содержат цинк, поддерживающий либидо у мужчин и женщин. Лосось и тунец, богатые омега-3 жирными кислотами, положительно влияют на гормональный фон, пишет Газета.Ru.

При приготовлении блюд стоит использовать специи с афродизиакальными свойствами, такие как пажитник, имбирь, шафран, красный перец и мускатный орех. Эти специи помогают улучшить либидо и общее гормональное здоровье.

Для романтического ужина можно приготовить лосось с оригинальной панировкой из тыквенных семечек. Тыквенные семечки содержат много цинка, который важен для производства тестостерона и других репродуктивных гормонов. Адекватный уровень цинка способствует улучшению мужской фертильности и поддержанию гормонального баланса, заключила нутрициолог.


Кроме того, тыквенные семечки богаты антиоксидантами и витаминами, которые улучшают кровообращение и состояние сосудов. Это положительно сказывается на функции и либидо. Употребление семян способствует повышению уровня оксида азота, что нормализует кровоток и улучшает репродуктивную функцию.

Уточнения

День свято́го Валенти́на (также Валентинов день), или День всех влюблённых — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.

Либи́до (лат. lĭbīdo — похоть, желание, страсть, стремление) — одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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