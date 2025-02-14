Нежный жюльен с курочкой и шампиньонами: порадуйте вторую половинку в День святого Валентина

Приближается самый романтичный праздник в году, и мы предлагаем вам приготовить жюльен — блюдо, которое точно покорит сердце вашей второй половинки. Этот рецепт сочетает в себе нежную курицу, ароматные грибы и сливочный соус, а сверху всё это великолепие покрывает аппетитная сырная корочка.
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жюльен
Ингредиенты:
Куриное филе — 400 г
Шампиньоны — 300 г
Лук репчатый — 100 г
Сливки 20-30% — 200 мл
Твердый сыр — 150 г
Растительное масло — 2 ст. л.
Соль, черный перец — по вкусу
Свежий базилик — для украшения
Способ приготовления:
Нарежьте куриное филе небольшими кубиками. Обжарьте на растительном масле до полуготовности, примерно 3-4 минуты.
Мелко нарежьте лук и добавьте его к курице. Продолжайте жарить еще 3-4 минуты до золотистого цвета.
Шампиньоны нарежьте крупными ломтиками. Добавьте их к курице с луком, когда лук станет прозрачным. Жарьте, пока не выпарится вся влага из грибов, затем посолите и поперчите по вкусу. Готовьте еще 5-7 минут.
Влейте сливки в сковороду с курицей и грибами. Перемешайте и прогрейте на среднем огне, чтобы сливки немного загустели.
Твердый сыр натрите на крупной терке и равномерно распределите поверх содержимого сковороды.
Убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и оставьте на 5-7 минут, чтобы сыр полностью расплавился.
Готовый жюльен украсьте свежим базиликом и подавайте горячим.
Уточнения
Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.