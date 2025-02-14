Нежный жюльен с курочкой и шампиньонами: порадуйте вторую половинку в День святого Валентина

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Приближается самый романтичный праздник в году, и мы предлагаем вам приготовить жюльен — блюдо, которое точно покорит сердце вашей второй половинки. Этот рецепт сочетает в себе нежную курицу, ароматные грибы и сливочный соус, а сверху всё это великолепие покрывает аппетитная сырная корочка.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Жюльен

Ингредиенты:

Куриное филе — 400 г

Шампиньоны — 300 г

Лук репчатый — 100 г

Сливки 20-30% — 200 мл

Твердый сыр — 150 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Свежий базилик — для украшения

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе небольшими кубиками. Обжарьте на растительном масле до полуготовности, примерно 3-4 минуты. Мелко нарежьте лук и добавьте его к курице. Продолжайте жарить еще 3-4 минуты до золотистого цвета. Шампиньоны нарежьте крупными ломтиками. Добавьте их к курице с луком, когда лук станет прозрачным. Жарьте, пока не выпарится вся влага из грибов, затем посолите и поперчите по вкусу. Готовьте еще 5-7 минут. Влейте сливки в сковороду с курицей и грибами. Перемешайте и прогрейте на среднем огне, чтобы сливки немного загустели. Твердый сыр натрите на крупной терке и равномерно распределите поверх содержимого сковороды. Убавьте огонь до минимума, накройте сковороду крышкой и оставьте на 5-7 минут, чтобы сыр полностью расплавился.

Готовый жюльен украсьте свежим базиликом и подавайте горячим.

Уточнения

Жюлье́н (от фр. julienne) — сложная горячая закуска, приготовленная преимущественно из птицы или дичи и грибов, нарезанных одноимённым способом — тонкой соломкой либо небольшими ломтиками-кусочками, а затем запечённых в кокотнице со сметаной или соусом под тёртым сыром.

