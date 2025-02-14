Проще простого: быстрый рецепт тирамису, для которого вообще не нужно уметь готовить

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Этот десерт не претендует на звание классического тирамису, но он не менее вкусен. А ваша половинка его точно оценит в качестве десерта на день Всех Влюблённых!

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тирамису

Ингредиенты (на 2 порции):

Печенье савоярди — 150 г

Сметана любой жирности — 600 г

Сахар — 50 г

Какао-порошок — по вкусу

Ягоды (ассорти) — по вкусу

Приготовление

Взбейте сметану с сахаром блендером до воздушности. Чередуйте слои: печенье, крем, снова печенье и так далее. Можно добавить слой ягод. Украсьте верхний слой: посыпь крем какао-порошком и выложите сверху ягоды (клубнику, малину, голубику). Уберите десерт в холодильник на ночь.

Утром наслаждайтесь десертом с чашкой кофе!

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

