Проще простого: быстрый рецепт тирамису, для которого вообще не нужно уметь готовить

Этот десерт не претендует на звание классического тирамису, но он не менее вкусен. А ваша половинка его точно оценит в качестве десерта на день Всех Влюблённых!
Ингредиенты (на 2 порции):
Приготовление
Утром наслаждайтесь десертом с чашкой кофе!
Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.
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