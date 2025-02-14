Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бабушка знала секрет: зачем она добавляла лимон в воду каждое утро
Зачем дачники проливают грядки кипятком? Секрет высокой урожайности
Летаешь по миру, но зарабатываешь скромно: откровения стюардессы
Ошибки при уходе за туей: как защитить растение от пожелтения
Как утеплить комнату с помощью декора: профессиональные советы
Нежный жюльен с курочкой и шампиньонами: порадуйте вторую половинку в День святого Валентина
Снижение курса доллара: что это значит для покупателей
Все сигналят, а вы ждёте? Когда можно стоять на полосе с зелёной стрелкой светофора
Секрет нежных эклеров раскрыт! Как добиться идеальной текстуры

Проще простого: быстрый рецепт тирамису, для которого вообще не нужно уметь готовить

0:50
Еда

Этот десерт не претендует на звание классического тирамису, но он не менее вкусен. А ваша половинка его точно оценит в качестве десерта на день Всех Влюблённых!

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тирамису

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Печенье савоярди — 150 г
  • Сметана любой жирности — 600 г
  • Сахар — 50 г
  • Какао-порошок — по вкусу
  • Ягоды (ассорти) — по вкусу

Приготовление

  1. Взбейте сметану с сахаром блендером до воздушности.
  2. Чередуйте слои: печенье, крем, снова печенье и так далее. Можно добавить слой ягод.
  3. Украсьте верхний слой: посыпь крем какао-порошком и выложите сверху ягоды (клубнику, малину, голубику).
  4. Уберите десерт в холодильник на ночь.

Утром наслаждайтесь десертом с чашкой кофе!

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Новости спорта
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Тихоокеанская сельдь подешевела: что стоит за снижением цен
Тихоокеанская сельдь подешевела: что стоит за снижением цен
Последние материалы
Бабушка знала секрет: зачем она добавляла лимон в воду каждое утро
Зачем дачники проливают грядки кипятком? Секрет высокой урожайности
Летаешь по миру, но зарабатываешь скромно: откровения стюардессы
Ошибки при уходе за туей: как защитить растение от пожелтения
Как утеплить комнату с помощью декора: профессиональные советы
Нежный жюльен с курочкой и шампиньонами: порадуйте вторую половинку в День святого Валентина
Снижение курса доллара: что это значит для покупателей
Все сигналят, а вы ждёте? Когда можно стоять на полосе с зелёной стрелкой светофора
Секрет нежных эклеров раскрыт! Как добиться идеальной текстуры
Восстанавливаем волосы после химического повреждения: лучшие домашние методы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.