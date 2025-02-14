Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот быстрый рецепт станет спасением для тех, кто хочет приготовить вкусный ужин без лишних хлопот.

Фото: flickr.com by WordRidden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушёная куриная грудка

Многие хозяйки сталкивались с ситуацией, когда тщательно приготовленное мясо оказывается сухим и невкусным. Это может испортить настроение и расстроить гостей. Но что делать, если времени на долгое маринование или обжарку нет, а ужин нужно подать немедленно?

Секрет прост: используйте горчицу и майонез. Эти два доступных ингредиента помогут быстро и легко размягчить мясо, придав ему сочность и неповторимый вкус.

Ингредиенты для маринада:

Разведённая горчица.

Майонез.

Как приготовить маринад:

Тщательно смажьте мясо смесью горчицы и майонеза. Этот способ подходит для любого вида мяса, будь то нежное куриное филе или плотная говядина. Куриное мясо достаточно мариновать всего два часа, чтобы оно стало мягким и ароматным. Говядине же потребуется больше времени — оставьте ее в маринаде на ночь для лучшего результата. После того как мясо пропитается маринадом, можно приступать к его приготовлению. Запеките или обжарьте мясо в духовке или на сковороде. Горчица сделает его нежным, а майонез придаст сочность и пикантный вкус.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.





Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

