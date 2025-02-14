Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное

Этот быстрый рецепт станет спасением для тех, кто хочет приготовить вкусный ужин без лишних хлопот.
Многие хозяйки сталкивались с ситуацией, когда тщательно приготовленное мясо оказывается сухим и невкусным. Это может испортить настроение и расстроить гостей. Но что делать, если времени на долгое маринование или обжарку нет, а ужин нужно подать немедленно?
Секрет прост: используйте горчицу и майонез. Эти два доступных ингредиента помогут быстро и легко размягчить мясо, придав ему сочность и неповторимый вкус.
Ингредиенты для маринада:
Как приготовить маринад:
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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