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Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное

1:24
Еда

Этот быстрый рецепт станет спасением для тех, кто хочет приготовить вкусный ужин без лишних хлопот.

Тушёная куриная грудка
Фото: flickr.com by WordRidden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушёная куриная грудка

Многие хозяйки сталкивались с ситуацией, когда тщательно приготовленное мясо оказывается сухим и невкусным. Это может испортить настроение и расстроить гостей. Но что делать, если времени на долгое маринование или обжарку нет, а ужин нужно подать немедленно?

Секрет прост: используйте горчицу и майонез. Эти два доступных ингредиента помогут быстро и легко размягчить мясо, придав ему сочность и неповторимый вкус.

Ингредиенты для маринада:

  • Разведённая горчица.
  • Майонез.

Как приготовить маринад:

  1. Тщательно смажьте мясо смесью горчицы и майонеза. Этот способ подходит для любого вида мяса, будь то нежное куриное филе или плотная говядина.
  2. Куриное мясо достаточно мариновать всего два часа, чтобы оно стало мягким и ароматным. Говядине же потребуется больше времени — оставьте ее в маринаде на ночь для лучшего результата.
  3. После того как мясо пропитается маринадом, можно приступать к его приготовлению. Запеките или обжарьте мясо в духовке или на сковороде. Горчица сделает его нежным, а майонез придаст сочность и пикантный вкус.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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