Испеки шоколадный фондан ко Дню святого Валентина и удиви свою вторую половинку

Шоколадный фондан — идеальный десерт для романтического ужина 14 февраля! Этот изысканный десерт состоит из нежного бисквита и жидкого шоколада внутри, что создает поистине волшебное сочетание вкусов. Традиционно фондан подают с шариком мороженого, чтобы подчеркнуть его утонченность.
Для приготовления вам понадобятся:
Инструкция по приготовлению:
Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat «тающий шоколад») — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста, его особенностью является твёрдая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина.
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