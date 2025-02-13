Испеки шоколадный фондан ко Дню святого Валентина и удиви свою вторую половинку

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадный фондан — идеальный десерт для романтического ужина 14 февраля! Этот изысканный десерт состоит из нежного бисквита и жидкого шоколада внутри, что создает поистине волшебное сочетание вкусов. Традиционно фондан подают с шариком мороженого, чтобы подчеркнуть его утонченность.

Фото: commons.wikimedia.org by Jurema Oliveira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шоколадный фондан

Для приготовления вам понадобятся:

Тёмный шоколад — 200 г

Сливочное масло — 70 г

Куриные яйца — 4 шт.

Белый сахар — 70 г

Белая мука — 50 г

Инструкция по приготовлению:

В микроволновой печи растопите шоколад и масло, предварительно нарезанные на небольшие кусочки. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Аккуратно введите растопленную шоколадную смесь в яичную массу, тщательно перемешивая. Затем добавьте просеянную муку и снова аккуратно перемешайте лопаткой. Подготовьте формочки: смажьте их маслом и слегка присыпьте мукой. Выложите в них подготовленное тесто. Выпекайте фонданы в предварительно разогретой до 220 градусов духовке в течение 7 минут. После этого дайте им немного остыть перед подачей.

Уточнения

Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat «тающий шоколад») — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста, его особенностью является твёрдая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина.



