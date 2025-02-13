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Испеки шоколадный фондан ко Дню святого Валентина и удиви свою вторую половинку

1:18
Еда

Шоколадный фондан — идеальный десерт для романтического ужина 14 февраля! Этот изысканный десерт состоит из нежного бисквита и жидкого шоколада внутри, что создает поистине волшебное сочетание вкусов. Традиционно фондан подают с шариком мороженого, чтобы подчеркнуть его утонченность.

Шоколадный фондан
Фото: commons.wikimedia.org by Jurema Oliveira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шоколадный фондан

Для приготовления вам понадобятся:

  • Тёмный шоколад — 200 г
  • Сливочное масло — 70 г
  • Куриные яйца — 4 шт.
  • Белый сахар — 70 г
  • Белая мука — 50 г

Инструкция по приготовлению:

  1. В микроволновой печи растопите шоколад и масло, предварительно нарезанные на небольшие кусочки. Взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы.
  2. Аккуратно введите растопленную шоколадную смесь в яичную массу, тщательно перемешивая. Затем добавьте просеянную муку и снова аккуратно перемешайте лопаткой.
  3. Подготовьте формочки: смажьте их маслом и слегка присыпьте мукой. Выложите в них подготовленное тесто.
  4. Выпекайте фонданы в предварительно разогретой до 220 градусов духовке в течение 7 минут. После этого дайте им немного остыть перед подачей.

Уточнения

Шоколадный фондан (фр. fondant au chocolat «тающий шоколад») — популярное французское десертное блюдо, кекс из шоколадного бисквитного теста, его особенностью является твёрдая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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