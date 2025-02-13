Гости на пороге? Срочно приготовьте это простое, но невероятно вкусное жаркое
1:48
Жаркое — это универсальное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или ужина. Оно сытное, ароматное и позволяет экспериментировать с ингредиентами.
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жаркое по-деревенски
Ингредиенты
- Говядина (мякоть) - 700 г
- Картофель - 1 кг
- Лук репчатый - 2 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Чеснок - 3-4 зубчика
- Лавровый лист - 2-3 шт.
- Масло растительное - для жарки
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) - по вкусу
Приготовление
Подготовка ингредиентов
- Нарежьте говядину кубиками (примерно 2-3 см).
- Очистите картофель и нарежьте его крупными кубиками.
- Лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками.
- Чеснок измельчите, зелень порубите.
Обжаривание мяса
- Разогрейте масло в казане.
- Обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки.
Добавление овощей
- Добавьте лук и обжаривайте до мягкости.
- Добавьте морковь и готовьте ещё пару минут.
- Выложите картофель, обжаривайте до золотистой корочки.
Тушение
- Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и чеснок.
- Накройте крышкой и тушите на медленном огне 40-60 минут, пока мясо и картофель не станут мягкими.
- За 5-10 минут до готовности добавьте зелень.
Советы
- Можно использовать свинину, баранину, курицу — время готовки изменится в зависимости от мяса.
- В блюдо можно добавить помидоры, кабачки или грибы.
- Для густого соуса можно добавить немного муки или томатной пасты.
- Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.
Уточнения
Жарко́е - мясное блюдо.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру