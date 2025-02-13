Гости на пороге? Срочно приготовьте это простое, но невероятно вкусное жаркое

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Жаркое — это универсальное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или ужина. Оно сытное, ароматное и позволяет экспериментировать с ингредиентами.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Жаркое по-деревенски

Ингредиенты

Говядина (мякоть) - 700 г

- 700 г Картофель - 1 кг

- 1 кг Лук репчатый - 2 шт.

- 2 шт. Морковь - 1 шт.

- 1 шт. Чеснок - 3-4 зубчика

- 3-4 зубчика Лавровый лист - 2-3 шт.

- 2-3 шт. Масло растительное - для жарки

- для жарки Соль, перец черный молотый - по вкусу

- по вкусу Зелень (укроп, петрушка) - по вкусу

Приготовление

Подготовка ингредиентов

Нарежьте говядину кубиками (примерно 2-3 см).

Очистите картофель и нарежьте его крупными кубиками.

Лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками.

Чеснок измельчите, зелень порубите.

Обжаривание мяса

Разогрейте масло в казане.

Обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки.

Добавление овощей

Добавьте лук и обжаривайте до мягкости.

Добавьте морковь и готовьте ещё пару минут.

Выложите картофель, обжаривайте до золотистой корочки.

Тушение

Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и чеснок.

Накройте крышкой и тушите на медленном огне 40-60 минут, пока мясо и картофель не станут мягкими.

За 5-10 минут до готовности добавьте зелень.

Советы

Можно использовать свинину, баранину, курицу — время готовки изменится в зависимости от мяса.

В блюдо можно добавить помидоры, кабачки или грибы.

Для густого соуса можно добавить немного муки или томатной пасты.

Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Уточнения

Жарко́е - мясное блюдо.

