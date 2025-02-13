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Гости на пороге? Срочно приготовьте это простое, но невероятно вкусное жаркое

1:48
Еда

Жаркое — это универсальное блюдо, которое идеально подходит для семейного обеда или ужина. Оно сытное, ароматное и позволяет экспериментировать с ингредиентами.

Жаркое по-деревенски
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Жаркое по-деревенски

Ингредиенты

  • Говядина (мякоть) - 700 г
  • Картофель - 1 кг
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Чеснок - 3-4 зубчика
  • Лавровый лист - 2-3 шт.
  • Масло растительное - для жарки
  • Соль, перец черный молотый - по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) - по вкусу

Приготовление

Подготовка ингредиентов

  • Нарежьте говядину кубиками (примерно 2-3 см).
  • Очистите картофель и нарежьте его крупными кубиками.
  • Лук нарежьте полукольцами, морковь — кружочками.
  • Чеснок измельчите, зелень порубите.

Обжаривание мяса

  • Разогрейте масло в казане.
  • Обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки.

Добавление овощей

  • Добавьте лук и обжаривайте до мягкости.
  • Добавьте морковь и готовьте ещё пару минут.
  • Выложите картофель, обжаривайте до золотистой корочки.

Тушение

  • Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и чеснок.
  • Накройте крышкой и тушите на медленном огне 40-60 минут, пока мясо и картофель не станут мягкими.
  • За 5-10 минут до готовности добавьте зелень.

Советы

  • Можно использовать свинину, баранину, курицу — время готовки изменится в зависимости от мяса.
  • В блюдо можно добавить помидоры, кабачки или грибы.
  • Для густого соуса можно добавить немного муки или томатной пасты.
  • Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Уточнения

Жарко́е - мясное блюдо.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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