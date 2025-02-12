Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти болезни легко подхватить в спортзале: как уберечь себя от инфекций?
Секреты выбора парфюма для важной встречи: советы эксперта
Чувствуете скованность после сидячей работы: это может быть первым симптомом болезни
Как кошки нарушают законы физики? Их падение подчиняется удивительным механизмам
Сэкономьте время: лучший метод разморозки холодильника без лишних усилий
Питомцы на грани джетлага: как перемещение во времени влияет на их здоровье
Деликатная проблема: почему появляется запах старости, и как от него избавиться?
Солист Иванушек Кирилл Андреев поздравил Игоря Матвиенко с юбилеем
Японки задумались — как рост цен на какао повлиял на традицию дарить шоколадные конфеты мужчинам

Удивил гостей изысканным кишем с курицей и сливочным сыром

2:30
Еда

Киш с курицей и сливочным сыром — изысканное блюдо французской кухни, которое легко приготовить дома. Его нежная текстура и насыщенный вкус делают его идеальным выбором для любого случая.

Пирог с курицей и пореем
Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с курицей и пореем

Ингредиенты для теста

  • 320 г пшеничной муки
  • 150 г сливочного масла или маргарина
  • 20 г соли
  • 1 крупное яйцо (слегка взбитое)
  • 10 г разрыхлителя
  • 100 мл молока

Ингредиенты для начинки

  • 3 яйца
  • 150 мл свежих сливок или 1 упаковка обычных сливок
  • 20 г соли
  • 150 г сливочного сыра
  • 85 г куриного филе (отваренного и приправленного)
  • 150 г тертого сыра
  • Специи по вкусу: перец, орегано, зеленый лук
  • Помидоры черри для украшения

Шаг 1: Приготовление теста

Смешайте муку, сливочное масло и соль до состояния крошки. Добавьте яйцо, разрыхлитель и молоко, замесите однородное тесто.

Шаг 2: Выпекание основы

Распределите тесто в форме диаметром 26 см с съемным дном, покрывая дно и бортики. Сделайте проколы вилкой по всей поверхности и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 20 минут. Затем остудите.

Шаг 3: Подготовка начинки

В миске взбейте яйца со сливками, солью, перцем, орегано и зеленым луком. Добавьте сливочный сыр и измельченное куриное филе, перемешайте до однородности.

Шаг 4: Сборка и выпекание

На остывшую основу посыпьте тертый сыр, выложите сверху начинку и украсьте половинками помидоров черри. Выпекайте при 180°C около 30 минут до золотистой корочки.

Подавайте киш теплым или охлажденным, наслаждаясь его богатым вкусом и нежной текстурой.

Варианты начинки

  • Грибы: добавьте обжаренные шампиньоны для придания аромата
  • Брокколи: используйте отваренные соцветия для свежести
  • Шпинат: добавьте свежие листья для легкости

Советы по приготовлению

  • Для более рассыпчатого теста используйте холодное масло
  • Предварительное выпекание основы предотвращает размокание
  • Экспериментируйте с различными сырами для разнообразия вкуса

Уточнения

Киш (фр quiche, от нем. Kuchen - "пирог") — блюдо французской кухни.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем
Еда и рецепты
Бабушка добавляла в борщ один странный ингредиент — теперь понятно зачем Аудио 
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Наука и техника
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным Аудио 
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Еда и рецепты
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Что делать, если желтеют листья у огурцов и помидоров?
Как приучить кошку к лотку, не испортив себе нервы
Передний привод экономит топливо, но зимой может подвести — что нужно знать
Удивил гостей изысканным кишем с курицей и сливочным сыром
Бриллианты для женщин после 40: акцент на утонченность
Анна Хилькевич выступила с признанием о жизни после третьих родов: хожу в специальный центр
Креветки с ресторанным вкусом: секрет простого приготовления
Пригожин вспомнил о конфликте со Шнуровым из-за Валерии: он был не прав во многом
Собака просит добавки, а вы не можете отказать? Вот как кормить её правильно и не навредить
Бывший муж Бритни Спирс рассказал, почему на самом деле не разглашает причины развода с певицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.