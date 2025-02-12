Удивил гостей изысканным кишем с курицей и сливочным сыром

Киш с курицей и сливочным сыром — изысканное блюдо французской кухни, которое легко приготовить дома. Его нежная текстура и насыщенный вкус делают его идеальным выбором для любого случая.
Смешайте муку, сливочное масло и соль до состояния крошки. Добавьте яйцо, разрыхлитель и молоко, замесите однородное тесто.
Распределите тесто в форме диаметром 26 см с съемным дном, покрывая дно и бортики. Сделайте проколы вилкой по всей поверхности и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 20 минут. Затем остудите.
В миске взбейте яйца со сливками, солью, перцем, орегано и зеленым луком. Добавьте сливочный сыр и измельченное куриное филе, перемешайте до однородности.
На остывшую основу посыпьте тертый сыр, выложите сверху начинку и украсьте половинками помидоров черри. Выпекайте при 180°C около 30 минут до золотистой корочки.
Подавайте киш теплым или охлажденным, наслаждаясь его богатым вкусом и нежной текстурой.
Киш (фр quiche, от нем. Kuchen - "пирог") — блюдо французской кухни.
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