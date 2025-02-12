Удивил гостей изысканным кишем с курицей и сливочным сыром

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Киш с курицей и сливочным сыром — изысканное блюдо французской кухни, которое легко приготовить дома. Его нежная текстура и насыщенный вкус делают его идеальным выбором для любого случая.

Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с курицей и пореем

Ингредиенты для теста

320 г пшеничной муки

150 г сливочного масла или маргарина

20 г соли

1 крупное яйцо (слегка взбитое)

10 г разрыхлителя

100 мл молока

Ингредиенты для начинки

3 яйца

150 мл свежих сливок или 1 упаковка обычных сливок

20 г соли

150 г сливочного сыра

85 г куриного филе (отваренного и приправленного)

150 г тертого сыра

Специи по вкусу: перец, орегано, зеленый лук

Помидоры черри для украшения

Шаг 1: Приготовление теста

Смешайте муку, сливочное масло и соль до состояния крошки. Добавьте яйцо, разрыхлитель и молоко, замесите однородное тесто.

Шаг 2: Выпекание основы

Распределите тесто в форме диаметром 26 см с съемным дном, покрывая дно и бортики. Сделайте проколы вилкой по всей поверхности и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 20 минут. Затем остудите.

Шаг 3: Подготовка начинки

В миске взбейте яйца со сливками, солью, перцем, орегано и зеленым луком. Добавьте сливочный сыр и измельченное куриное филе, перемешайте до однородности.

Шаг 4: Сборка и выпекание

На остывшую основу посыпьте тертый сыр, выложите сверху начинку и украсьте половинками помидоров черри. Выпекайте при 180°C около 30 минут до золотистой корочки.

Подавайте киш теплым или охлажденным, наслаждаясь его богатым вкусом и нежной текстурой.

Варианты начинки

Грибы: добавьте обжаренные шампиньоны для придания аромата

Брокколи: используйте отваренные соцветия для свежести

Шпинат: добавьте свежие листья для легкости

Советы по приготовлению

Для более рассыпчатого теста используйте холодное масло

Предварительное выпекание основы предотвращает размокание

Экспериментируйте с различными сырами для разнообразия вкуса

Уточнения

Киш (фр quiche, от нем. Kuchen - "пирог") — блюдо французской кухни.



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