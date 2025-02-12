Рецепт от учёных: как готовили хлеб в древности

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Учёные раскрыли секрет приготовления самого древнего хлеба. Об этом пишет издание Hi-News.ru.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breads_of_Moskovskaya_Oblast._img_011.jpg by Dmitry Makeev Древние могли питаться не хлебом единым

Оказалось, что древний хлеб был похож на лаваш. В его приготовлении обычно использовалось несколько ингредиентов: ячмень, пшеница, овес, клубни и вода.

Сначала всё перечисленное измельчалось в муку, а затем смешивалось с водой. Полученное тесто выпекалось в горячей золе или на горячем камне. Выпечка получалась тонкой, что позволяло ей лучше пропекаться.

Отмечается, что до конца неясно, где и когда именно появился первый хлеб. Предположительно, это произошло во времена появления сельского хозяйства. Однако есть находки, которые опровергают эту теорию.

При раскопках в Иордане были найдены микрочастицы хлеба, возраст которых более 14 тысяч лет. Сельское хозяйство появилось только спустя четыре тысячи лет.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской. Рецептура хлеба часто содержит соль, сахар и жиры.

