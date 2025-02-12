Продукты с добавлением порошка из перемолотых личинок мучного червя — будут ли россияне такое есть?

Не так давно в Евросоюзе внесли в категорию пищевых продуктов порошок из перемолотых личинок мучного червя, который позволит насытить продукты белком. Но сначала этот порошок должен пройти ряд исследований. Об этом рассказала директор АНО НИЦ "Здоровое питание", диетолог, гастроэнтеролог, гепатолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Фото: commons.wikimedia.org by Pengo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Личинки мучного червя

По словам эксперта, перемолотых червей не будут добавлять во все продукты без разбора. Более того использовать эту добавку сможет лишь одна компания и по строгому регламенту. Производитель будет обязан писать на этикетке, что в составе присутствует порошок из перемолотых личинок мучного червя.

Диетолог напомнила, что добавки из насекомых уже давно используются в производстве продуктов питания. Например, краситель кармин, (добавка Е120). Её получают из насекомых группы кошенили и применяют для окрашивания сладостей, различных колбас, напитков и т. д.

Теперь главный вопрос — это изучение аллергенности полученного порошка.

"Исследования — это то, что повышает доверие у потребителей. Но исследования сейчас проводятся только на промышленном уровне, когда берут еду, добавляют компонент, и смотрят, что с ним происходит”, — заявила Нурия Дианова.

По её мнению, в России продукты с порошком из мучных червей приживутся не быстро, потому что россияне приверженцы традиционных продуктов и редко употребляют даже растительные аналоги, например, молочные, пишет Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Большой мучной хрущак или мучной жук, или мучник (лат. Tenebrio molitor), — насекомое с полным превращением из отряда жесткокрылых. Соответственно мучные черви — его личиночная форма.



Кошени́ль или кошенильный червец, (фр. cochenille, от исп. cochinilla) — сборное название нескольких видов насекомых из отряда полужесткокрылых, из самок которых добывают вещество, используемое для получения красного красителя — кармина.

