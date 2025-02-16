Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные

Ленивые вареники — это идеальный завтрак: быстрые, вкусные, полезные и всегда удачные. Они отлично держат форму, не разваливаются и остаются нежными. Разбираем пошаговый рецепт, который точно получится!
1. Подготовка творога
Творог должен быть пластичным и слегка липким. Если он слишком влажный, лучше отжать его через марлю.
2. Добавляем соль и сахар
Соль обязательно нужна, чтобы вареники не были пресными. Сахар регулируем по вкусу.
3. Вмешиваем яйца
На каждые 200-250 г творога берём 1 яйцо. Взбалтываем и добавляем в массу.
4. Добавляем муку
Соотношение — 1:3 к творогу. Если муки будет меньше, вареники могут расплыться при варке.
5. Замешиваем тесто
Часть муки можно заменить манной крупой для более нежной текстуры.
6. Оставляем тесто "отдохнуть"
Накрываем плёнкой и оставляем на 5-10 минут, чтобы мука впитала влагу.
7. Формируем вареники
Раскатываем тесто в жгут толщиной 2 см, нарезаем ромбиками или квадратиками. Можно сразу заморозить.
8. Варим вареники
Опускаем в подсолённую кипящую воду и аккуратно помешиваем.
9. Отсчитываем время
Когда вареники всплывут, варим ещё 1,5 минуты, затем перекладываем в миску со сливочным маслом.
10. Подаём к столу
Смазываем растопленным маслом, подаём со сметаной, вареньем или сгущёнкой.
Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.
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