Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивые вареники — это идеальный завтрак: быстрые, вкусные, полезные и всегда удачные. Они отлично держат форму, не разваливаются и остаются нежными. Разбираем пошаговый рецепт, который точно получится!

Фото: commons.wikimedia.org by myself (User:Piotrus), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вареники с картофелем

Ингредиенты (на 500 г творога)

Творог 2-5% — 500 г

Мука — 150 г (+ 50 г для раскатки)

Яйца С1 — 2 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Сахар — 1 ст. л. (или по вкусу)

Ванильный сахар — по желанию

Вода для варки — 2 л (+ 1 ч. л. соли)

Сливочное масло — для подачи

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка творога

Творог должен быть пластичным и слегка липким. Если он слишком влажный, лучше отжать его через марлю.

2. Добавляем соль и сахар

Соль обязательно нужна, чтобы вареники не были пресными. Сахар регулируем по вкусу.

3. Вмешиваем яйца

На каждые 200-250 г творога берём 1 яйцо. Взбалтываем и добавляем в массу.

4. Добавляем муку

Соотношение — 1:3 к творогу. Если муки будет меньше, вареники могут расплыться при варке.

5. Замешиваем тесто

Часть муки можно заменить манной крупой для более нежной текстуры.

6. Оставляем тесто "отдохнуть"

Накрываем плёнкой и оставляем на 5-10 минут, чтобы мука впитала влагу.

7. Формируем вареники

Раскатываем тесто в жгут толщиной 2 см, нарезаем ромбиками или квадратиками. Можно сразу заморозить.

8. Варим вареники

Опускаем в подсолённую кипящую воду и аккуратно помешиваем.

9. Отсчитываем время

Когда вареники всплывут, варим ещё 1,5 минуты, затем перекладываем в миску со сливочным маслом.

10. Подаём к столу

Смазываем растопленным маслом, подаём со сметаной, вареньем или сгущёнкой.

Уточнения

Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

