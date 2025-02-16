Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лайфхак для хозяек: как очистить утюг от накипи без дорогих средств
Наружное утепление без проблем: какие материалы самые надежные
Алопеция у подростков: вот что скрывают новые исследования
Штраф и дисквалификация: Галимов понес наказание за действия в матче с "Торпедо"
Таджикистан планирует увеличить число туристов из России на 14%
Этот напиток пили наши предки, а мы забыли о его удивительных свойствах
Чрезмерное употребление молока жителем Нидерландов едва не привело к трагедии
Машина то глохнет, то ревёт: 7 причин, почему мотор ведёт себя странно
Смородиновый бум: как заставить куст плодоносить без остановки

Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные

2:14
Еда

Ленивые вареники — это идеальный завтрак: быстрые, вкусные, полезные и всегда удачные. Они отлично держат форму, не разваливаются и остаются нежными. Разбираем пошаговый рецепт, который точно получится!

Вареники с картофелем
Фото: commons.wikimedia.org by myself (User:Piotrus), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вареники с картофелем

Ингредиенты (на 500 г творога)

  • Творог 2-5% — 500 г
  • Мука — 150 г (+ 50 г для раскатки)
  • Яйца С1 — 2 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л. (или по вкусу)
  • Ванильный сахар — по желанию
  • Вода для варки — 2 л (+ 1 ч. л. соли)
  • Сливочное масло — для подачи

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка творога
Творог должен быть пластичным и слегка липким. Если он слишком влажный, лучше отжать его через марлю.

2. Добавляем соль и сахар
Соль обязательно нужна, чтобы вареники не были пресными. Сахар регулируем по вкусу.

3. Вмешиваем яйца
На каждые 200-250 г творога берём 1 яйцо. Взбалтываем и добавляем в массу.

4. Добавляем муку
Соотношение — 1:3 к творогу. Если муки будет меньше, вареники могут расплыться при варке.

5. Замешиваем тесто
Часть муки можно заменить манной крупой для более нежной текстуры.

6. Оставляем тесто "отдохнуть"
Накрываем плёнкой и оставляем на 5-10 минут, чтобы мука впитала влагу.

7. Формируем вареники
Раскатываем тесто в жгут толщиной 2 см, нарезаем ромбиками или квадратиками. Можно сразу заморозить.

8. Варим вареники
Опускаем в подсолённую кипящую воду и аккуратно помешиваем.

9. Отсчитываем время
Когда вареники всплывут, варим ещё 1,5 минуты, затем перекладываем в миску со сливочным маслом.

10. Подаём к столу
Смазываем растопленным маслом, подаём со сметаной, вареньем или сгущёнкой.

Уточнения

Варе́ники — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Новости спорта
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Авто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался Аудио 
Как новые поставки титана из России меняют баланс сил на мировом рынке
Экономика и бизнес
Как новые поставки титана из России меняют баланс сил на мировом рынке Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Последние материалы
Невеста Григория Лепса вернулась в Москву
6-летняя дочь Чернышёва от Заворотнюк ревниво отнеслась к американской коллеге отца
Бороться с целлюлитом стало проще: рецепты с эфирными маслами
Мода или протест? Почему женщины предпочитают мужские вещи
Канье Уэст и Бьянка Цензори обратились к адвокатам на фоне слухов о разводе
В защиту авторских прав: предпринимателя оштрафовали за кондитерские изделия с мультгероями
Кабачки: выращивание и хитрости для богатого урожая
Непростое положение: к лету ВСУ столкнутся с трудностями без поддержки США
Самое ядовитое растение года: что случится с организмом, если не отказаться от него
Звезда Comedy Woman задумалась о третьей беременности в 42 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.