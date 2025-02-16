Теперь мои сырники пышные, как в детстве: рецепт, который всегда получается

Сырники — это идеальный завтрак или десерт. Они полезные, воздушные, румяные и с выраженным творожным вкусом. А главное — запекаются в духовке, без лишнего масла!
1. Подготовка творога
Творог должен быть натуральным и сухим. Если он слишком влажный, лучше отжать его через марлю.
2. Разминаем творог
Просто вилкой или пробиваем блендером до однородности.
3. Добавляем сладость
Всыпаем ванильный сахар, соль и 3-4 ложки сахара (можно по вкусу).
4. Дополним начинку
Можно добавить изюм, курагу, вяленую клюкву, бананы или цедру цитрусовых.
5. Добавляем манку
Количество зависит от влажности творога: 100-120 г.
6. Вмешиваем яйца
Добавляем 2 яйца и 1 белок. Желток 3-го яйца оставляем для смазывания.
7. Оставляем настаиваться
Накрываем творожную массу плёнкой и убираем в холодильник на 1 час (или на ночь).
8. Формируем сырники
Присыпаем стол мукой, делаем 2 колбаски толщиной 5-6 см и нарезаем на 20 кусочков.
9. Обваливаем в муке
Придаём сырникам форму толщиной 1,5-2 см и выкладываем на пергамент или силиконовый коврик.
10. Смазываем сырники
Смешиваем желток со сметаной и смазываем сырники кисточкой.
11. Отправляем в духовку
Выпекаем 20-25 минут при 170°C (конвекция) или 180°C (верх-низ).
12. Готово!
Подаём с сметаной, вареньем, мёдом или ягодами.
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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