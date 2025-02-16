Теперь мои сырники пышные, как в детстве: рецепт, который всегда получается

2:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — это идеальный завтрак или десерт. Они полезные, воздушные, румяные и с выраженным творожным вкусом. А главное — запекаются в духовке, без лишнего масла!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Ингредиенты (на 20 шт.)

Творог 5% — 700-800 г

Манная крупа — 100-120 г

Яйца — 3 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Сахар — 3-4 ст. л. (60-80 г)

Ванильный сахар — 10 г

Изюм — 40 г

Мука — для панировки

Сметана — 1 ст. л. (для смазывания)

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка творога

Творог должен быть натуральным и сухим. Если он слишком влажный, лучше отжать его через марлю.

2. Разминаем творог

Просто вилкой или пробиваем блендером до однородности.

3. Добавляем сладость

Всыпаем ванильный сахар, соль и 3-4 ложки сахара (можно по вкусу).

4. Дополним начинку

Можно добавить изюм, курагу, вяленую клюкву, бананы или цедру цитрусовых.

5. Добавляем манку

Количество зависит от влажности творога: 100-120 г.

6. Вмешиваем яйца

Добавляем 2 яйца и 1 белок. Желток 3-го яйца оставляем для смазывания.

7. Оставляем настаиваться

Накрываем творожную массу плёнкой и убираем в холодильник на 1 час (или на ночь).

8. Формируем сырники

Присыпаем стол мукой, делаем 2 колбаски толщиной 5-6 см и нарезаем на 20 кусочков.

9. Обваливаем в муке

Придаём сырникам форму толщиной 1,5-2 см и выкладываем на пергамент или силиконовый коврик.

10. Смазываем сырники

Смешиваем желток со сметаной и смазываем сырники кисточкой.

11. Отправляем в духовку

Выпекаем 20-25 минут при 170°C (конвекция) или 180°C (верх-низ).

12. Готово!

Подаём с сметаной, вареньем, мёдом или ягодами.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.



