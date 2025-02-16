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Теперь мои сырники пышные, как в детстве: рецепт, который всегда получается

2:26
Еда

Сырники — это идеальный завтрак или десерт. Они полезные, воздушные, румяные и с выраженным творожным вкусом. А главное — запекаются в духовке, без лишнего масла!

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Ингредиенты (на 20 шт.)

  • Творог 5% — 700-800 г
  • Манная крупа — 100-120 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 3-4 ст. л. (60-80 г)
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Изюм — 40 г
  • Мука — для панировки
  • Сметана — 1 ст. л. (для смазывания)

Пошаговый рецепт:

1. Подготовка творога
Творог должен быть натуральным и сухим. Если он слишком влажный, лучше отжать его через марлю.

2. Разминаем творог
Просто вилкой или пробиваем блендером до однородности.

3. Добавляем сладость
Всыпаем ванильный сахар, соль и 3-4 ложки сахара (можно по вкусу).

4. Дополним начинку
Можно добавить изюм, курагу, вяленую клюкву, бананы или цедру цитрусовых.

5. Добавляем манку
Количество зависит от влажности творога: 100-120 г.

6. Вмешиваем яйца
Добавляем 2 яйца и 1 белок. Желток 3-го яйца оставляем для смазывания.

7. Оставляем настаиваться
Накрываем творожную массу плёнкой и убираем в холодильник на 1 час (или на ночь).

8. Формируем сырники
Присыпаем стол мукой, делаем 2 колбаски толщиной 5-6 см и нарезаем на 20 кусочков.

9. Обваливаем в муке
Придаём сырникам форму толщиной 1,5-2 см и выкладываем на пергамент или силиконовый коврик.

10. Смазываем сырники
Смешиваем желток со сметаной и смазываем сырники кисточкой.

11. Отправляем в духовку
Выпекаем 20-25 минут при 170°C (конвекция) или 180°C (верх-низ).

12. Готово!
Подаём с сметаной, вареньем, мёдом или ягодами.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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