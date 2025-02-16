Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасывать кожуру апельсинов, мандаринов и других цитрусовых — настоящее расточительство! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки, готовки и даже защиты от насекомых.
Высушенные корки отлично горят и наполняют дом приятным цитрусовым ароматом. Просто подожгите их, и комната наполнится уютным запахом.
Промойте, просушите и измельчите корки. Добавьте их в чай — он приобретёт насыщенный вкус и цитрусовый аромат.
Апельсиновая цедра — идеальное дополнение к салатам, коктейлям и выпечке. Из неё можно приготовить цукаты или варенье, которые отлично дополнят десерты.
Бросьте несколько корок в кувшин с водой и оставьте в холодильнике. Вода приобретёт лёгкий цитрусовый аромат, который сделает её приятнее на вкус.
Высушенную кожуру сложите в мешочек из натуральной ткани и положите в сумку, ящик с одеждой или шкаф. Это заменит покупные освежители и наполнит вещи приятным ароматом.
— Положите кожуру в контейнер.
— Залейте дистиллированным уксусом.
— Оставьте настаиваться 2 недели в тёмном месте.
— Процедите, разбавьте водой и перелейте в пульверизатор.
Такой спрей эффективно очищает поверхности и не содержит вредной химии.
Добавьте в загрязнённый кофейник:
— Несколько цитрусовых корок
— 1-2 чашки ледяной воды
— 2 ложки соли
Закройте крышку, тщательно взболтайте. Если загрязнение сильное, потрите стенки зубной щёткой. Затем промойте водой.
— Для отпугивания мошек положите кожуру на почву комнатных растений.
— Для защиты одежды от моли разложите свежие корки в шкафу.
Также высушенные корки можно использовать для розжига костра или мангала - шашлыки получатся более ароматными!
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