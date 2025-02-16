Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбрасывать кожуру апельсинов, мандаринов и других цитрусовых — настоящее расточительство! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки, готовки и даже защиты от насекомых.

Фото: commons.wikimedia.org by Hanabishi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Корка апельсина

1. Ароматические свечи

Высушенные корки отлично горят и наполняют дом приятным цитрусовым ароматом. Просто подожгите их, и комната наполнится уютным запахом.

2. Натуральная добавка к чаю

Промойте, просушите и измельчите корки. Добавьте их в чай — он приобретёт насыщенный вкус и цитрусовый аромат.

3. Домашние цукаты или варенье

Апельсиновая цедра — идеальное дополнение к салатам, коктейлям и выпечке. Из неё можно приготовить цукаты или варенье, которые отлично дополнят десерты.

4. Освежающая вода с цитрусовым вкусом

Бросьте несколько корок в кувшин с водой и оставьте в холодильнике. Вода приобретёт лёгкий цитрусовый аромат, который сделает её приятнее на вкус.

5. Натуральный освежитель воздуха

Высушенную кожуру сложите в мешочек из натуральной ткани и положите в сумку, ящик с одеждой или шкаф. Это заменит покупные освежители и наполнит вещи приятным ароматом.

6. Универсальный чистящий спрей

— Положите кожуру в контейнер.

— Залейте дистиллированным уксусом.

— Оставьте настаиваться 2 недели в тёмном месте.

— Процедите, разбавьте водой и перелейте в пульверизатор.

Такой спрей эффективно очищает поверхности и не содержит вредной химии.

7. Очистка кофейника

Добавьте в загрязнённый кофейник:

— Несколько цитрусовых корок

— 1-2 чашки ледяной воды

— 2 ложки соли

Закройте крышку, тщательно взболтайте. Если загрязнение сильное, потрите стенки зубной щёткой. Затем промойте водой.

8. Защита от мошек и моли

— Для отпугивания мошек положите кожуру на почву комнатных растений.

— Для защиты одежды от моли разложите свежие корки в шкафу.

Также высушенные корки можно использовать для розжига костра или мангала - шашлыки получатся более ароматными!

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



