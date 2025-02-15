Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду

Цикорий давно завоевал популярность как полезная альтернатива кофе. Однако на магазинных полках представлено сразу несколько его видов: порошковый, гранулированный, жидкий и сублимированный. Какой из них лучше выбрать? Эксперты программы "О самом главном" рассказали, чем они отличаются.
Диетолог Юлия Панова советует обращать внимание на цвет напитка. Чем он темнее и насыщеннее, тем дольше подвергался термической обработке, а значит, пользы в нём меньше.
Цико́рий — род двулетних или многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные. Род включает в себя два культивируемых вида и не менее восьми дикорастущих.
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