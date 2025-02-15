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Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду

1:07
Еда

Цикорий давно завоевал популярность как полезная альтернатива кофе. Однако на магазинных полках представлено сразу несколько его видов: порошковый, гранулированный, жидкий и сублимированный. Какой из них лучше выбрать? Эксперты программы "О самом главном" рассказали, чем они отличаются.

цикорий
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
цикорий

Какой цикорий сохраняет больше пользы

  • Сублимированный - лучший вариант. Он проходит минимальную термическую обработку и сохраняет максимум полезных веществ.
  • Гранулированный - также хороший выбор, так как соответствует ГОСТу и содержит не менее 30% инулина.
  • Порошковый - подвергается сильной термической обработке, из-за чего теряет значительную часть полезных свойств.
  • Жидкий - не регулируется ГОСТом, а значит, его качество полностью зависит от производителя.

Как определить качество цикория

Диетолог Юлия Панова советует обращать внимание на цвет напитка. Чем он темнее и насыщеннее, тем дольше подвергался термической обработке, а значит, пользы в нём меньше.

Уточнения

Цико́рий — род двулетних или многолетних трав семейства Астровые, или Сложноцветные. Род включает в себя два культивируемых вида и не менее восьми дикорастущих.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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